U mij redden? Dat is dan 36 miljoen

Goede timing van Washington om er zo’n chaos van te maken bij het opstellen van een reddingsplan voor de financiële sector. Bange banken, beleggers en burgers zullen misschien wel tot na het weekeinde moeten wachten voordat het Witte Huis en het Congres het eens worden.

Het gaat ook om veel geld. De oorlog in Irak kostte tot nu toe nog niet eens de 700 miljard dollar die het plan van de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson behelst. Hoeveel een alternatief plan voor het verzekeren van hypotheken van Eric Cantor, een Republikein uit Arizona, kost is niet bekend.

Wie gaat het betalen? De discussie in de Verenigde Staten gaat over tax payer’s money, belastinggeld dat niet zomaar over de balk mag worden gesmeten. Dat Amerikaanse zelfbeeld is enigszins verouderd. De VS stevenen, zo werd vorige maand bekend, volgend jaar af op een begrotingstekort van 482 miljard dollar – meer dan 3 procent van het bruto binnenlands product. Daar komen de kosten voor het reddingsplan bovenop, zodat er extra geleend moet worden. Gezien het forse tekort op de Amerikaanse betalingsbalans, zal het buitenland het geld in eerste instantie moeten ophoesten.

Natuurlijk draaien de Amerikaanse belastingbetalers er uiteindelijk ook voor op, via een hogere rente op de door het plan toegenomen staatsschuld. Maar de buitenlandse geldschieters lopen wel risico’s. Een staat met hoge schulden kan zich met een hogere inflatie of een dalende munt voor een belangrijk deel uit de problemen redden. De Amerikanen lenen, ook in het buitenland, in hun eigen dollars. Dat is het privilege van een supermacht die de reservemunt, de dollar, in handen heeft.

Nu is er een nogal perverse oplossing. Vorige week woensdag was de paniek van banken en beleggers zo groot, dat zij massaal in kortlopende Amerikaanse staatsobligaties, treasury bills, vluchtten. De koers daarvan liep daardoor zo hoog op dat de effectieve rente daalde naar nul, en soms zelfs negatief was. Afgelopen woensdag gebeurde hetzelfde, maar nu met treasury bills met een looptijd van een maand. De rente was een paar maal achtereen 0,0051 procent negatief. Beleggers betaalden de Amerikaanse overheid op dat moment om er geld aan te mogen lenen.

Dit opent een opmerkelijk perspectief. Volledig onhaalbaar, maar toch: bij de negatieve rente van woensdag zou het de Amerikaanse staat jaarlijks ruim 35 miljoen dollar opleveren als zij 700 miljard dollar zou lenen. Dus hoe groter de puinhoop, hoe goedkoper het reddingsplan wordt.

Bizar? Hé, dit is de kredietcrisis.

Maarten Schinkel