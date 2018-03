Tweede Kamer in 'overdrive' over Marokkaanse jongeren

Zelfs het Kamerlid Ed Anker van de ChristenUnie nam gisteravond het woord „parasiteren” in de mond toen hij sprak over Marokkaanse probleemjongeren. Het was illustratief voor de toon die de Tweede Kamer gisteren hanteerde in een spoeddebat naar aanleiding van de problemen in de Goudse wijk Oosterwei.

Op hoge toon eisten de Kamerleden concrete maatregelen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Ook kwamen ze zelf met een trits suggesties, waarover dinsdag nog wordt gestemd. Zo wil de SP een „aso-bevel”, spreekt het CDA van internaten en heropvoeden, pleit de PVV voor het inzetten van het leger en hoopt de VVD op oprichting van zogenoemde „vliegende brigades”.

Alleen GroenLinks en SGP vroegen zich af of de problematiek worden opgelost door allerlei nieuwe maatregelen. Er was immers al zoveel geprobeerd, ook in het recente verleden. SGP’er Kees van der Staaij toonde zich „analysemoe” en Naïma Azough (GroenLinks) stelde „dat flinke taal niet werkt”.

Andere Kamerleden gebruikten wel flinke taal. Hero Brinkman (PVV) was „het multiculti-geïnfecteerde gebabbel” meer dan zat en zag dat Gouda „geteisterd werd door een epidemie van Marokkaans geweld”. Brinkman: „Mensen worden bespuwd en uitgescholden, en wat doet de burgemeester? Die gaat thee drinken met het Marokkaanse tuig.”

Kamerlid Laetitia Griffith (VVD) zei het net even anders. „De wereld staat in brand en de minister doet helemaal niets.” Ze had genoeg van „het gedoogbeleid” en „het sinterklaasgedrag” van de regering, waarmee ze doelde op geld voor speciale projecten in achterstandswijken.

Ook Kamerlid Coskun Çörüz (CDA) leek er vooral op uit niet beticht te kunnen worden van het bagatelliseren van het probleem. „De eerste actie van de overheid moet altijd zijn: een goede tik uitdelen.” Daarna zouden internaat en heropvoeding moeten volgen.

In een stevig onderonsje beschuldigden Griffith en Brinkman elkaar te zijn beïnvloed door het „multicultigewauwel”. Reden: ze hadden beiden lange tijd in Amsterdam gewerkt. Tot een goed goed oordeel over de problematiek, zo meenden ze allebei, was de ander daardoor niet in staat.

Hoewel ze in stijl en woordkeus niet voor elkaar onderdeden, zag Griffith zelf nog wel enig licht tussen haar standpunten en die van Brinkman. De VVD-voorstellen over snelrecht, internaten en heropvoeden vond ze „veel genuanceerder” dan de tanks die Brinkman wil inzetten.

Dat was inderdaad het concrete voorstel van de PVV, zoals Geert Wilders al eerder had aangekondigd tijdens de Algemene Beschouwingen. Waarom bestreed het leger terroristen in Afghanistan, terwijl het „de straatterroristen” in Gouda laat begaan?

SP-leider Agnes Kant, die haar woorden evenveel nadruk gaf, viel haar PVV-collega erop aan: „Als u werkelijk denkt dat F16’s boven de bussen van Connexxion de problemen zullen oplossen, ben u niet goed wijs.” Op een ander moment in het debat meende ze dat Brinkman „op Mars had gezeten”.

Na een half uur werd het Kamervoorzitter Gerdi Verbeet te veel. Ze maande de leden de toon te matigen. „U zit nu al in de overdrive – en we moeten nog de hele avond.”

In contrast met het verbale geweld van de Kamer bleef minister Ter Horst (Binnenlandse zaken, PvdA) opvallend rustig . Ze ging in op de concrete voorstellen die waren gedaan. Gebiedsverboden, samenscholingsverboden, straatcoaches, gedragsbevelen, avondklokken; Ter Horst was bereid, zo vertelde ze de Kamer, alle middelen te hanteren om voor iedere situatie een passende oplossing te vinden. Als rechters daarbij in de weg zouden staan, zoals eerder bij het samenscholingsverbod in Utrecht, zou ze wetswijzigingen voorstellen die de maatregelen alsnog mogelijk maken.

In reactie op de vraag van de VVD om vliegende brigades naar gemeentes als Gouda te sturen, zei ze te werken aan ‘praktijkteams’. Die zijn bij oproep inzetbaar binnen bestaande veiligheidsregio’s. Ook beloofde ze om, samen met minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA), binnenkort overleg te voeren met burgemeesters van gemeenten die te kampen hebben met Marokkaanse probleemjongeren, om gezamenlijk op zoek te gaan naar concrete oplossingen. Ze hoopt dat ook de gemeentes die nog amper ervaring hebben met de aanpak van problemen zoals die onlangs in Gouda ontstonden, kunnen profiteren van die samenwerking.

Nu en dan werd de minister gevraagd alsnog te bevestigen dat ze zich „verantwoordelijk” voelde voor problemen als in Gouda – opdat ze die niet kan afschuiven op burgemeesters.

Ter Horst stelde de Kamerleden gerust: ze neemt de problemen serieus. Sterker, ze had eerder op de dag de Marokkaanse gemeenschap opgeroepen actief een einde te maken aan de overlast die vooral jongens tussen 18 en 25 jaar in sommige wijken geven. Toch vroeg ze ook om enige „objectivering” van het beeld. De cijfers wijzen uit dat de veiligheid landelijk toeneemt. En zelfs in de buurt waar de kwestie met het busbedrijf speelde, zo vertelde ze de Kamer, waren de overlast en het aantal serieuze incidenten de afgelopen drie jaar met 30 procent afgenomen.