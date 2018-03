Twee jaar cel voor Thaise ex-premierwegens laster

Bangkok.Het hof van beroep in Bangkok heeft de onlangs afgetreden Thaise premier Samak Sundaravej tot twee jaar cel veroordeeld wegens laster. In 2006 had Samak in het kookprogramma dat hij presenteerde de vicegouverneur van Bangkok beschuldigd van het aannemen van steekpenningen. Die aantijging bleek ongegrond. Een lagere rechtbank veroordeelde Samak vorig jaar al tot twee jaar cel. Gisterenzei de rechter hem een lesje te willen leren, aangezien Samak drie keer eerder tot voorwaardelijke celstraffen is veroordeeld wegens laster. Samak kan nog verder procederen bij het Hooggerechtshof.Twee weken geleden werd hij tot aftreden gedwongen toen een rechter oordeelde dat het kookprogramma een onwettige nevenactiviteit was.