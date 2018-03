Thuiszorg krijgt miljoenen aan boete

Vier thuiszorgorganisaties in de regio’s Kennemerland en Het Gooi zijn door de mededingingsautoriteit NMa beboet wegens verboden afspraken. De boetes bedragen samen bijna 8 miljoen euro. De hoogste, ruim 4 miljoen euro, is opgelegd aan Viva Zorggroep in Velsen. De betrokken organisaties verzetten zich tegen de straf.

Volgens de mededingingsautoriteit werden afspraken over werk- en gebiedsverdeling gemaakt. Die beperken de concurrentie en zijn daarom verboden. Volgens de toezichthouder zijn de boetes relatief mild, gezien de gezamenlijke omzet van 178 miljoen euro van de betrokken thuiszorgbedrijven. Reden daarvoor is de overgang naar meer marktwerking in de sector. De boetes mogen geen averechts effect hebben op de vernieuwing of leiden tot faillissementen, aldus de NMa. Volgens brancheorganisatie Actiz lijdt tweederde van de thuiszorgbedrijven verlies.

Han Noten, voorzitter van Actiz, noemt de veroordeling door de NMa „te gek voor woorden”. „Waar Kamer, kabinet, patiëntenorganisaties en andere partijen in de zorgsector van ons efficiënte zorg tegen de laagst mogelijke kosten verlangen, legt de NMa ons haar juridische werkelijkheid op. Alleen door onderlinge afspraken kunnen we de gewenste kwaliteit leveren. Maar de NMa doet alsof we in een volkomen markt actief zijn.” Noten, tevens senator voor de PvdA, noemt het NMa-onderzoek „broddelwerk”.

Het onderzoek naar de praktijken in de thuiszorg loopt al geruime tijd. In Het Gooi deed de NMa in maart vorig jaar invallen bij HilverZorg en de inmiddels gefuseerde organisaties Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGV) en Vivium. De eveneens beboete instellingen Zorgbalans in Haarlem en Viva Zorggroep in Beverwijk kregen in juli 2007 bezoek van de NMa.

Volgens de NMa werd de markt in Kennemerland verdeeld in een gebied boven en een gebied onder het Noordzeekanaal. „De afspraak was elkaar met rust te laten”, zegt NMa-bestuurder René Jansen. In Het Gooi werd de concurrentie „ernstig beperkt” door de afspraken dat TGV alle huishoudelijke verzorging aanbiedt, terwijl Vivium en HilverZorg de verpleging en verzorging verdeelden. Jansen wil niet op lopende zaken ingaan. Wel zegt hij dat inmiddels rapporten over twee andere thuiszorgkartels zijn opgesteld, die nog met betrokkenen worden besproken.

