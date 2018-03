'The Ring' met een Japanse aap

Als de nationale televisie een graadmeter is voor het nationale bewustzijn dan zijn Japanners zo gek als een deur. Niet voor niks stopte Sofia Coppola in Lost in Translation die scène van die onbegrijpelijk chaotische spelshow met die quizmaster aan de amfetaminen. Alsof je als kijker in een achtbaan wordt gezet die alle kanten tegelijk op gaat.

We weten natuurlijk al langer hoe freaky die Japanse televisie is, maar we krijgen er zelden iets van te zien. Op de weblog tvinjapan.com, ruim twee jaar geleden gelanceerd door een Amerikaanse televisieproducer, is een flinke verzameling commercials en videoclips te bekijken. In zijn eigen woorden: „Ik raakte geobsedeerd door dit gedoe. Nu kan ik niet meer zonder.”

Je zult er geen zaken vinden die het daglicht niet kunnen verdragen want daarvoor moet je uitwijken naar betaaltelevisie. Dit is een dwarsdoorsnede van de alledaagse Japanse popcultuur: bizarre quizspelletjes, onschuldige sm-spanking-sessies, de Beastie Boys die gek worden in een praatprogramma. En de onvermijdelijke commercials voor dingen die niemand nodig heeft, zoals een sneeuwpistool en een multifunctionele emmer die de bloeddruk meet.

Bij de weblog hoort ook nog een tvinjapan-pagina op Myspace waar een korte persiflage op de horrorfilm The Ring te vinden is. Met een aap in de hoofdrol.

Door Google Video en YouTube kunnen we in elke huiskamer op aarde binnenkijken, als de eigenaar tenminste een camera heeft. Maar in die overvloed aan filmpjes missen we ook een heleboel en dan is het handig dat er websites zijn die een selectie maken. Wel jammer dat dat filmpje over de chopstickkampioenschappen niet meer online staat.