The Bank Job In 22 bioscopen Beminnelijke Britse jongens kraken bank zonder te weten dat de geheime dienst MI5 eigenlijk aan de touwtjes trekt. The Bank Job pretendeert de mysterieuze ‘walkietalkiebankroof' van 1971 te verklaren: het draaide indertijd om seksfoto's van prinses Margaret. Regisseur Donaldson toont zich in deze lichtvoetige, maar toch serieuze bankrooffilm opnieuw een vakman. Complex scenario laat weinig ruimte voor context of verdieping. Rechttoe, rechtaan entertainment. Regie: Roger Donaldson. Met: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell-Moore. Jason Statham ploetert met spade en pikhouweel in ‘The Bank Job’. Scene uit de film The Bank Job (2008) Foto: Benelux Film Distributors

Benelux Film Distributors