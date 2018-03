Televisie Voorkeur

actualiteiten

Debat McCain - Obama. Als het eerste debat tussen de presidentskandidaten John McCain en Barack Obama vannacht doorgaat, zendt de NOS het uit. De thema’s zijn buitenlandse zaken en nationale veiligheid. Het duurt 90 minuten en wordt na afloop van de uitzending, rond 04.45u. herhaald. Ned.1, 2.50-6.45u.

EénVandaag. Reportage over het onderzoek op Bonaire naar de vermiste Nederlandse stagiaire Marlies van der Kouwe. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Het aantal windmolens en de plannen voor de bouw ervan nemen flink toe, evenals de protesten van bewoners die zeggen last te hebben van zo’n groenestroommaker. Wethouder Verlaan van de gemeente Duiven is zelfs verschillende keren met de dood bedreigd omdat hij vier windmolens wil toestaan. Hij gaat in discussie met een boze bewoner. Ook: de tiener Linsey heeft dringend psychiatrische hulp nodig. Omdat er geen plek is in een behandelcentrum heeft ze de afgelopen vijf maanden noodgedwongen in een jeugdgevangenis doorgebracht. Een kinderrechter besloot haar deze week vrij te laten. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova. Aandacht voor de twee Somalische terreurverdachten die in Keulen door de Duitse politie uit een KLM-toestel met bestemming Schiphol werden gehaald. En een verslag over de moeizame onderhandelingen over het financiële reddingsplan in de VS. Ned.2, 22.15-22.50u.

praatprogramma

De wereld draait door. Matthijs van Nieuwkerk en tafelheer Marc-Marie Huijbregts blikken terug op de afgelopen tv-maand met Erland Galjaard van RTL4, SBS-presentator Alberto Stegeman en schrijver Joost Zwagerman. Ned.3, 19.30-20.20u.

Friday night with Jonathan Ross. Gasten: de sterren uit de komische serie Little Britain David Walliams and Matt Lucas, de campagne voerende kok voor goed eten Jamie Oliver en de Britse komiek die het maakt in Hollywood: Simon Pegg. BBC 1, 23.35-0.35u.

Pauw & Witteman. Michiel van Erp vertelt over zijn nieuwe film, File, die in première gaat op het Nederlands Film Festival. File is een documentair portret van Nederlanders die leven en werken in hun auto’s. Gordon ontvouwt zijn plannen om een omroep te beginnen en praat over zijn deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ned.1, 23.00-23.55u.

informatief

Op uw gezondheid. Consumenten-gezondheidsprogramma. Vandaag aandacht voor wespen en de risico’s van bestrijdingsmiddelen. Ned.2, 19.55-20.25u.

De leugen regeert. Discussieprogramma over de media. De Fietsersbond is kwaad op het Nederlands Dagblad vanwege een bericht over het afschaffen van de damesfiets. Aidsonderzoeker Joep Lange gaat in debat met NRC Handelsblad-redacteur Maarten Huygen over een kritisch stuk op de opiniepagina van de krant, waarin stond dat het aantal aidsgevallen in Afrika sterk werd overdreven. Het tv-medium Evelien Fox vindt dat bij haar ontmaskering door Radar de regels werden overtreden: ze werd herkenbaar met een verborgen camera gefilmd, hierdoor is haar privéleven op straat komen te liggen. Francisco van Jole over het olietekort. In de mediaraad zitten Aad Zeeman, presentator van NCRV’s Netwerk en Margriet van der Linden, hoofdredacteur van Opzij. Ned.2, 21.15-22.00u.

Beste Nederlandse speelfilm. In 1999 werd voor het laatst een verkiezingn van de Beste Nederlandse film georganiseerd. Destijds won Turks fruit. Tijdens het Nederlands Film Festival kunnen kijkers via internet de Beste Nederlandse speelfilm kiezen. Twan Huys laat vanavond een aantal kandidaten de revue passeren. Ned.2, 22.50-23.20u.

Metropolis. Vijftig lokale correspondenten vanuit de hele wereld berichten over hun cultuur. Op tv een selectie uit de reportages die op de website te zien zijn. Afl.3 : De jongensdroom. Overal ter wereld zijn er vele jongens die profvoetballer worden, zoals Stefan Jankovic (11) uit Servië. In Congo droomt Balume (15) van een toekomst als muziekproducer en lvaro (15) uit Madrid wil danser worden. Ned.3, 0.00-0.35u.

Humor

De Lama’s. Geestig improviseren met Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Jeroen van Koningsbrugge. Ned.3, 21.15-21.55u.

The Omid Djalili Show. De Brits-Iraanse komiek Omid Djalili combineert stand-up comedy met sketches en enkele terugkerende typetjes. Canvas, 21.15-21.45u.

Toren C. Satirisch programma over spanningen en pijnlijke situaties op de werkvloer tussen collega’s in een bedrijvencomplex. De actrices Maike Meijer en Margôt Ros, laten situaties zien waarin mensen genadeloos te kijk worden gezet. Ned.3, 21.55-22.30u.

Sport

NOS Sportjournaal. Voorbeschouwing op het WK wielrennen op de weg in Varese en vooruitblik op PSV - Volendam. Zwemmer Maarten van der Weijden kijkt terug op de Olympische Spelen. Ned.3, 22.30-22.56u.

RTL Voetbal: Jupiler League. Verslag van de voetbalwedstrijden gespeeld in de eerste divisie. RTL 7, 22.55-0.05u.