Telegraaf stapt in ticketverkoop

Amsterdam, 26 sept. Telegraaf Media Groep heeft een meerderheidsbelang genomen in de verkoper van toegangskaartjes Ticketsplus. Dat heeft het bedrijf gisteren bekendgemaakt, zonder financiële details te geven. ”TMG ziet entertainment als belangrijk middel om haar lezers aan zich te binden”, aldus het bedrijf in een toelichting. Ticketsplus is verkoper van kaartjes voor attractieparken, dierentuinen, musea, beurzen, concerten en sportevenementen.