In haar welwillende bespreking van mijn roman De verloren savanne (Boeken, 12.09.08) stelt Elsbeth Etty vast: `Lewin, dat merk je aan alles, houdt niet van Suriname, noch van zijn bewoners []`. Hier verwart de recensente de hoofdpersoon met de schrijfster. Mijn romanpersonage Loulou stelt zich af en toe wat cynisch op. Lewin zelf is er drie keer geweest, telkens één maand, hield direct van het land en zijn bewoners, vond het binnenland schitterend, had het er heerlijk en ontmoette veel aardige, interessante mensen. Lewin houdt wél van Suriname!