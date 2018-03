Suarez zet Ajax op juiste spoor

Ajax 2 FC Utrecht 0

Ruststand 0-0. 70. Suarez 1-0, 87. Huntelaar 2-0. Scheidsrechter: Wegereef. Toeschouwers: 23.000

In een voor nog niet de helft gevulde Arena eiste de Uruguayaan Luis Suarez in het bekerduel tussen Ajax en FC Utrecht de meeste aandacht voor zich op. Grillig, provocerend, een last voor de scheidsrechter, ongrijpbaar én scorend. Zoals Zuid-Amerikanen doorgaans zijn. Vooral dankzij hem slaagde Ajax er gisteren in zich te plaatsen voor de derde ronde, waarvoor de ploeg over anderhalve maand naar Volendam moet.

Wanneer Suarez zo doorgaat, staat binnenkort de Europese top bij Ajax voor de deur. Een smaakmaker en topscorer als de 21-jarige speler wil iedere club. Nu vormt hij nog een mooie aanvalslijn met Klaas Jan Huntelaar (en met Sulej-mani als hij niet zoals nu twee maanden geblesseerd is). Maar wat als Suarez doorgroeit? Dan kan Ajax op zoek naar een spits. Zoals het een overgangsclub vergaat.

Spelers als Suarez kunnen met één onnavolgbare actie een beslissing forceren. Soms door een doelpunt, soms door een overtreding of strafschop uit te lokken. Zo ook gisteravond. Nadat met name Huntelaar een handvol kansen had gemist of schoten had zien stoppen door de uitblinkende Utrecht-doelman Michel Vorm, brak Suarez de ban na een weergaloze actie gevolgd door een snoeihard schot. Vervolgens schoot hij nog eens op de binnenkant van de paal, strooide hij met heerlijke passjes en dribbelde alsof hij in een circus de hoofdact mocht verzorgen.

Kort voor tijd gunde hij Huntelaar het tweede Ajax-doelpunt. Daarmee maakte hij tevens een einde aan de verloren gewaande avond van de Achterhoekse topscorer. Huntelaar kon daardoor zijn totaal voor Ajax gemaakte doelpunten op honderd brengen.

Het had anders kunnen gaan, wanneer scheidsrechter Jan Wegereef in de vijfde minuut had gezien dat Suarez de Utrechtspeler Loic Loval natrapte en hem met een rode kaart van het veld had gestuurd. De Ajacied, die een slechte reputatie heeft opgebouwd bij scheidsrechters, ontsnapte. Niet dat Ajax met tien man ook niet van het veel zwakkere FC Utrecht had gewonnen, maar zonder een altijd dreigende spits als Suarez was het gisteravond een stuk moeilijker geworden. Vanochtend werd bekend dat de aanklager van de KNVB een vooronderzoek is begonnen naar de trappende beweging van Suarez.

Topscorer Huntelaar beleefde geen gelukkige avond. Natuurlijk is hij gewend geraakt aan wedstrijden waarin het eens niet gaat zoals het moet gaan. Maar dat maakt hem niet minder moedeloos als het bevrijdende doelpunt maar niet wil vallen. Zelfs een strafschop, uitgelokt door Suarez (wie anders), kon hij niet benutten.

Nu moet gezegd dat doelman Vorm het spel uitstekend speelde, door tergend lang naast het doel te gaan staan om vervolgens een hoek vrij te laten in de hoop dat Huntelaar daar zou schieten. Hetgeen gebeurde. Vorm ranselde vervolgens vakbekwaam de bal uit de bedreigde hoek.

De Utrechtse back Mihai Nesu kreeg wegens zijn overtreding op Suarez een tweede gele kaart, met rood tot gevolg. Daardoor moest FC Utrecht met tien man verder spelen. Een minuut later waren Vorm en zijn ploeg al verslagen. Natuurlijk door Suarez. Daarmee kwam aan alle onzekerheid een einde. FC Utrecht, dat alleen kort na rust een paar kansen had gekregen, kon niet op tegen het af en toe superieur spelende Ajax.

Een andere opvallende verschijning was middenvelder Eyong Enoh. Nog geen week heeft de 22-jarige Kameroener met de Ajax-selectie meegetraind. Toch speelde hij als een routinier: kalm, snel, technisch, hard en vastberaden. De vergelijking met Makélélé drong zich op. Deze Congolees knapte jarenlang in het Franse elftal het vuile werk voor sterspelers Zinedine Zidane en Thierry Henry op. Enoh, die bij Ajax Cape Town werd opgepikt, voelde zich gisteren op het middenveld gesteund door de bijna foutloos spelende en doodkalme Belg Jan Vertonghen.

Hoewel Ajax het publiek lang op de proef stelde, verloor de ploeg nooit de greep op de wedstrijd. FC Utrecht mocht dan wel eens door een verrassende counter een kans krijgen, de club uit Amsterdam zou winnen. Dat was van begin af aan duidelijk. Even zoals in oude tijden een versnelling, even iets meer agressie, even wat meer laten zien. En dan is er altijd nog Luis Suarez, maar hoe lang nog?

Het was om met Ajax-coach Marco van Basten te spreken, een prettige wedstrijd. Maar Ajax zal niet elke wedstrijd zwakke tegenstanders als FC Utrecht treffen.