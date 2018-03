Stefan Zweig, Kees Boeke en de idealen

In de zomer van 1951 liet Kees Boeke drempels verwijderen uit zijn experimentele school ‘De Werkplaats’ in Bilthoven. Alles werd in gereedheid gebracht voor de komst van een groep slechtziende leerlingen. Met ingang van het nieuwe schooljaar zou immers de vierjarige prinses Marijke, net als haar drie grote zussen, op school komen en met het Hof was afgesproken dat het aardig zou zijn als Marijke gezelschap kreeg van andere visueel gehandicapten. Maar aan het eind van de vakantie werd duidelijk dat geen enkele dochter van de koningin naar de school zou terugkeren. Prins Bernhard en de regering hadden ingegrepen. Het was niet gepast dat de troonopvolger in handen zou zijn van een christen-pacifist, die weigerde belasting te betalen voor het leger. Bovendien leerde je bij Kees Boeke wel koken en tuinieren, maar niet zo veel traditionele vakken. Koningin Juliana leed haar eerste nederlaag in de periode dat ook gebedsgenezeres Greet Hofmans voor spanning zorgde op paleis Soestdijk.

Het was ook een bittere pil voor de toen 67-jarige onderwijsvernieuwer, zo vertelde zijn nu hoogbejaarde dochter Candia Boeke gisteren in Andere tijden (NPS). Jan Eikelboom maakte een aardig historisch portret van De Werkplaats. Sommige oud-leerlingen bleken toch hoogleraar (Hermann von der Dunk) of filmregisseur (Nouchka van Brakel) te zijn geworden. In 1954 werd Boeke met congé gestuurd en begon de school zich langzaam te ontwikkelen tot een, nog steeds bestaande, min of meer normale onderwijsinstelling.

In een epiloog stelde presentator Hans Goedkoop: „Zo gaat dat met de nieuwe mens; voor je het weet lijkt hij weer op de oude.” Die gevolgtrekking is niet helemaal van toepassing op Boeke zelf, ‘een kruising tussen een predikant en een revolutionair’ (Von der Dunk). De pedagoog overleed in 1966 met dezelfde idealen en utopieën die hij altijd had nagestreefd, alleen de wereld was veranderd. Zijn geestelijke erfenis staat overeind, al was het maar omdat er nu een historisch televisieprogramma aan werd gewijd.

Ook Boekes drie jaar oudere tijdgenoot Stefan Zweig (1881-1942) stierf gedesillusioneerd. De Oostenrijkse schrijver en reiziger is de hoofdpersoon van het voortreffelijke vierluik De onzichtbare film (VPRO). Cherry Duyns volgde Zweigs sporen in Salzburg, Panama en het Braziliaanse Petropolis, waar Zweig samen met zijn 37 jaar jongere tweede vrouw Lotte een einde aan zijn leven maakte. Hij was depressief en bang dat de Tweede Wereldoorlog ook Brazilië zou bereiken. Ze lieten 21 gefrankeerde afscheidsbrieven na.

In 1938 waren in zijn woonplaats Salzburg Zweigs boeken verbrand als ‘Jodengif’. Iets boven de stad bewoonde Zweig sinds de Eerste Wereldoorlog een huis op de Kapuzinerberg, bijgenaamd Villa Europa, omdat vele cultuurdragers daar plachten samen te komen. Ook die erfenis werd achterhaald door de tijd, evenals Zweigs geloof in de heilzame verbintenis van techniek en cultuur. Begin jaren dertig schreef Zweig een schets voor een speelfilm over de totstandkoming van het Panamakanaal, een goed model voor zijn vooruitgangsoptimisme. De eerste Franse plannen werden verpest door „slordigheid, bedrog en ontoereikende techniek.” De Amerikanen zouden het kanaal op hun eigen, meer pragmatische manier afmaken.

Ook Zweigs leven en streven leken vergeefs te zijn geweest, maar in Duyns’ documentaire ontmoeten we een Oostenrijkse en een Braziliaanse biograaf, die in respectievelijk Petropolis en Salzburg een museum voor Zweig aan het voorbereiden zijn.

Net als vorige week Digna Sinke in haar film over de Catalaanse dichter Joan Brossa nam Duyns een ‘onzichtbare film’ als aanleiding voor een visueel essay over een heel leven. Zulke poëtische documentaires over kunstenaars werden vroeger vaker gemaakt door de publieke omroep, in rubrieken als Beeldspraak. De opvolger daarvan, Het uur van de wolf, lijkt wat banger om voor elitair te worden versleten, geheel in overeenstemming met de veranderde tijd. Gelukkig worden zulke programma’s af en toe nog wel gemaakt. En Zweigs boeken, die worden ook nog steeds gelezen.