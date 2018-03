Statisch Vooruitgangsmonument Leiden In de serie solopresentaties van kunstenaars die Museum De Lakenhal in Scheltema organiseert - presenteert Ruchama Noorda (1979) haar installatie Statisch Vooruitgangsmonument. Noorda’s installatie is een hedendaagse interpretatie van het 20ste eeuwse ‘totaalkunstwerk’. Het bestaat uit een verzameling objecten, keramiek, meubelen, tekeningen, typografie en een film, gebaseerd op een gedicht van Noorda dat teruggrijpt op ideologische kunststromingen en 20ste-eeuwse obscure dansfilms. T/m 4 jan De Lakenhal in Scheltema, Markststeeg 1, Di-zo 12-17u.