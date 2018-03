Standvastigheid bleef Neêrlands merk

Lotte Jensen: De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Vantilt, 270 blz. € 22,50

Het kost tegenwoordig moeite ons voor te stellen dat Kunst in dienst staat van de Natie. Ik zie in deze krant al het recensentenoordeel over een roman die ons volk een hart onder de riem wil steken, vol propaganda voor gemeenschapszin en vaderlandsliefde. Maar er was eens een tijd… We hebben het over de 19de eeuw. Het Koninkrijk der Nederlanden van 1815 was een splinternieuwe natie. Het protestantse Holland plus een handvol eigenwijze provincies als oudste bundel, de wingewesten Limburg en Brabant er later bij gekomen, Luxemburg eraan geplakt, daar dan nog aan toegevoegd de papenboedel der zuidelijke Nederlanden, en dat alles bekroond met de oranje kop van Willem I. Volgens de mogendheden die Napoleon in Waterloo hadden verslagen (Engeland, Rusland, Pruisen, Oostenrijk) moest dat alles een sterke bufferstaat vormen om Frankrijk aan de noordgrens in te tomen. Wat doet zo’n nieuwe buffernatie dan? Men gaat er voor. Probeert er iets van te maken. Binden, vorming, samenhang. Voor de kunst lag een taak weggelegd. Het nationale benadrukken, voorbeelden geven. Batavieren, Willem de Zwijger, Rembrandt, de VOC-mentaliteit.

Lotte Jensen onderzocht de manier waarop literatoren een steentje hebben bijgedragen aan Neêrlands eenheid, in haar dissertatie De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw. Interessant. Ze groef een enorme hoeveelheid nationalistische romans, gedichten, toneelstukken op. De vaderlandse geschiedenis blijkt over een verbijsterend aantal helden en heldinnen te beschikken. Natuurlijk: Johan van Oldebarnevelt, de broeders De Witt of Michiel De Ruyter. Maar Albrecht Beylinc, Montigny, Douwe Aukes, Tryn van Leemput, Lambert Meliszoon, Haesje Claes, Ats Bonninga, Baarte van IJsselstein? Ik zie de naam Jan Smit, die als (doopsgezinde) vaderlander tijdens de Tachtigjarige Oorlog weigerde voor de Spanjool te vechten, wat hem aan de galg deed eindigen. Hij zou in 1826 ineens weer vurig worden bezongen door de dichter Jan van Walré: ‘Het voorbeeld dat de Visscher [J. Smit dus] gaf,/ maakte overal gerucht: Standvastigheid bleef Neêrlands merk,/ Het martlaars- bloed het zaad der kerk.’

Lotte Jensen onderscheidt vier heldentypen. Er is de culturele grootheid (Vondel, Rembrandt), de ‘maritieme held’ (Tromp, Piet Hein), politieke/militaire leiders (Willem van Oranje) en gewone burgerhelden (Jan Smit, Kenau Hasselaar). Het voert hier te ver deze indeling (waar Lotte Jensen het bij laat) tot op de vezel te verfijnen, maar mijn vingers jeuken. Het zou in onze tijd, nu een nieuwe Jan Smit de volksheld speelt, een prachtig pantheon opleveren.

Dat Nederland vele helden had om trots op te zijn, dat stichtte natuurlijk. Het waren daarbij ‘onze helden’, wat het gemeenschapsgevoel stimuleerde. Het leverde in de jaren na 1800 wel heftige discussies op. Was Oldebarnevelt de schurk, of was het Maurits? Was Jacoba van Beieren ‘krygsheldin’, of ‘vergankelijke bloem’ die in de uchtend van haar liefde knakte? Helden blijken gaande de jaren ook te veranderen. Van ruwaard in een zacht ei, van protestant in paap, van losbol in heilig boontje. Dat al die Jannen Smit en Albrechten Beylinc intussen niet veel meer met de historische werkelijkheid uitstaande hadden, deed uiteindelijk toch niet erg ter zake. Het doel heiligt de middelen. Heldenverering als nationaal bindmiddel.

In het zevental hoofdstukken dat De verheerlijking van het verleden telt, inventariseert Lotte Jensen de vloed aan nationale heldengeschriften. Ze doet dat overzichtelijk, op basis van een grote eruditie; het aantal behandelde teksten is enorm. Een zeer groot nadeel is de scriptietoon in dit boek. ‘Hier wil ik de blik richten op…’, ‘in dit hoofdstuk wil ik laten zien…’, ‘resumerend kunnen we vaststellen dat…’. Jammer. Ik heb veel respect voor De verheerlijking van het verleden, ga het zeker ook vaak opslaan, maar een leesboek is het niet geworden.