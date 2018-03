Spirituele kanker

Het grootste probleem van ons mensen in deze wereld is de angst dat we bedreigd worden door alles en iedereen met als gevolg dat we als minderwaardige losers verslagen, afgewezen en uitgestoten zullen worden, dat we daarom geen eten en onderdak zullen vinden en vervolgens zullen sterven. Eigenlijk is het echte probleem de oplossing die we voor die doodsangst hebben gekozen: hé, we zijn niet minder dan anderen, nee, we zijn beter! Dit narcisme noemde men vroeger hoogmoed of trots, onze meest duivelse zonde; in deze serie teksten heet het ego, ons doodsbange en vervolgens zeurende, drammende en gillende ego.

Hoe weet je dat je ego praat? Dan is het onrustig in je hoofd, de negatieve lawaaistem vergalt je leven. Enkele voorbeelden (een piepkleine selectie) zodat je weet wanneer niet je spirituele/betere ik de baas is, maar je ego:

Je vergelijkt jezelf met mensen die meer succes hebben dan jij, die ga je haten en je bent blij als het ze slecht gaat. Alles in je leven wordt een wedstrijd: je moet beter zijn dan anderen, succesvoller, machtiger en rijker. Je maakt luidruchtig duidelijk dat jij beter bent dan al die zwakke, luie slappelingen waar je op neerkijkt.

Ook ontmoetingen en gesprekken met anderen zie je als wedstrijden. Je luistert niet of slecht en bent steeds bezig met wat jij straks gaat zeggen. Je overdrijft en liegt als dat nodig is (heel vaak). Bij kritiek ben je snel verongelijkt en beledigd en gaat dan zeuren en je gelijk halen, hoe durven ze!

Je egoïstische daden vergoelijk je, ja, het verdient misschien niet de schoonheidsprijs maar in dit geval was het gewoon echt nodig. Je zit vol smoezen: je gedraagt je slecht want ‘iedereen doet het’. Je trekt hier altijd een rechtschapen, politiek correcte snoet bij.

Tegelijk scheldt je ego je continu uit, moppert dat je dingen stom zegt/doet en de wedstrijd verliest. Voor je ego ben je nooit perfect genoeg. Dit gepieker maakt je ongelukkig en die pijn ga je verdoven met een of meer verslavingen: vreten, zuipen, roem, opscheppen, tv-kijken, verbittering, shoppen, vermageren, winnen, seks, geld, werken, image of succes.

Onherkenbaar? Eén van de succesvolle manieren waarmee ons ego ons in zijn macht heeft is ons vergiftigen met deze gedachte: anderen hebben last van hun ego, ik niet.

We zijn allemaal min of meer narcistisch. Je ego is een spirituele kanker en als jij je ego niet vermoordt, vermoordt hij jou.

Televisiemaker François de Waal is op zoek naar no-nonsense spiritualiteit.