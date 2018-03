Spionnen Rusland voeren oppositie tegen VS in Praag

Praag, 26 sept. Russische spionnen hebben de afgelopen jaren in Tsjechië geprobeerd de oppositie tegen de installatie van een Amerikaans raketschild te verhevigen. De spionnen contacteerden ngo`s, politici en media met kritische info over het raketschild en de VS. Dat schrijft de Tsjechische inlichtingendienst BIS. Het spionnenwerk werd bevestigd door de Tsjechische premier Mirek Topolanek. De VS hebben plannen voor een radarbasis in de buurt van Praag als onderdeel van een raketschild. Volgens het Tsjechisch rapport was het oppositionele werk onderdeel van een groter plan om de integriteit van de Europese Unie en de NAVO te ondermijnen.