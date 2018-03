Selectie Theater & Dans

Mug

Laatste week van Inside Out , een politieke geladen komedie van Mugmetdegoudentand over het lesbische stel Hedwig en Titia, dat in crisis geraakt doordat Hedwig maandenlang in bed blijft liggen met een Ayaan Hirsi Ali obsessie. In het wegpesten van de politica ziet Hedwig het bewijs dat Nederland lijdt aan ernstige gelijkschakeling, waaronder ook de naar Brabant geëmigreerde zoon lijdt. Zo dient de relatiekomedie als vehikel van een interessante cultuurkritiek. Joan Nederlof schreef de tekst, samen met Lineke Rijxman die ook regisseert. Op onvergetelijke wijze spelen zij het kibbelende stel. Tournee t/m 4 okt. Inl www.mugmetdegoudentand.nl.

Sasha Waltz

De Duitse Sasha Waltz is een internationaal gevierd choreografe en operaregisseur wier artistieke wortels in het Grand Theatre in Groningen liggen. Daar brak ze in 1993 door met Travelogue1: Twenty to eight. In het kader van de 125-jarige Groningse Stadsschouwburg is er nu een dubbelfeest; ook Sasha Waltz & Guests viert een jubileum van 15 jaar. Met Waltz’ debuut Travelogue (8-9 okt), het muziektheater My dearest… My fairest over de geschiedenis van het liefdeslied (première 8,10 okt) en Gezeiten (11 okt). Inl: www.125jaar.nl

Punkdans

Bob Foltz, de Amerikaans-Nederlandse punkchoreograaf uit de jaren tachtig die tuinkweker werd, keerde vorig jaar terug op de dansvloer met Reoccurrance. Een succesvolle comeback want nu komt hij uit met Scenic Route, opnieuw een pure dansvoorstelling waarin het medium film een belangrijke rol speelt. Première 3 okt Grand Theatre Groningen. Tournee t/m 28 jan. Inl: www.grand-theatre.nl

Streetcar

Janni Goslinga werd vorige week bekroond met de Colombina voor haar rol van Stella in A Streetcar Named Desire. De Amerikaanse klassieker is door regisseur Eric de Vroedt naar de Amsterdamse Pijp. Stanley is nu geen botte Pool meer, maar een Marokkaan. Tamar van den Dop speelt Southern Belle Blanche - afkomstig uit Limburg – als een vrouw die zich verschuilt achter haar vele rolletjes. T/m 27 sept Amsterdam, Frascati. Inl 020-6266866 of www.toneelgroepamsterdam.nl.

5 Jaar met jou

In deze originele tweepersoonsmusical kijken twee geliefden in tegengestelde volgorde terug op hun relatie. Vrijwel alles is gezongen, op schurende, hoekige, maar soms ook smeltende melodieën die een rijk arsenaal aan echo’ s oproepen: van ragtime via klezmer, swing en salonorkest tot rock. Birgit Schuurman en Jim de Groot zingen en spelen overrompelend. Zelden was een musical zo klein, met twee spelers en drie muzikanten. Maar meer is hier niet nodig. Tournee t/m 8 nov. Inl www.vijfjaarmetjou.nl.

Laura en Lars

In deze solo gaat Laura van Dolron in denkbeeldig gesprek met cineast Lars von Trier. Naar aanleiding van diens films gaat ze op zoek naar het meisje met het gouden hart, naar het kind in zichzelf, en naar een bewust naïeve, kwetsbare manier van leven als goed mens. Tournee t/m 30 okt. Inl www.bureauberbee.nl.

Kamp Jezus