Selectie Muziek

Frans Brüggen

Het Orkest van de Achttiende Eeuw speelt olv dirigent Frans Brüggen muziek van Rameau en Chopin. In een suite uit Rameau’s opera Les Indes Galantes zingen Nicola Weymes, Anne Grimm, Marcel Beekman en Jasper Schweppe. Solist in het Tweede pianoconcert van Frédéric Chopin is Nelson Goerner. 28 sept 20u30 Muziekgebouw aan ’t IJ Amsterdam res 020 7882000; 29 sept 20u15 Oosterpoort Groningen res 050 3680368; 30 sept 20u15 De Doelen Rotterdam res 010 2171717.

Meesterpianisten

De Russische pianist Alexei Volodin opent 28 sept 20u15 in de Grote Zaal van het Amsterdamse Concertgebouw het nieuwe seizoen van de serie Meesterpianisten. Hij speelt Schubert, Beethovem Rachmaninov en Stravinsky. Een week later, op 5 okt 20u15 speelt de Chinees Yundi Li muziek van Mozart, Liszt, Chopin en Moesorsgski (De schilderijententoonstelling). Res. 020 6718345

Leonidas Kavakos

De befaamde Griekse violist Leonidas is bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest de solist in het Vioolconcert van Beethoven. Andrey Boreyko dirigeert verder de ouverture De getemde feeks van Wagenaar en de Tweede symfonie van Schumann. 26, 27 sept 20u15; 28 sept 14u15 De Doelen Rotterdam res 010 2171717.

Blazers: Rossini

Het Nederlands Blazers Eensemble maakt een tournee met een eigen versie van Rossini’s komische opera Il turco in Italia, gespeeld op historische instrumeneten. De Nederlandse tekst is van George Groot, de muzikale bewerking van Hans van der Heide, de regie van Gusta Gerritsen. Er wordt gezongen door Johannette Zomer, Frans Fiselier, Bernard Loonen en Marc Pantus. Tournee: 1 t/m 13 okt. Info: www.nbe.nl

Hollandse hofmuziek

Het ensemble Camerata Trajectina opent 5 oktober de serie Hofmuziek in het Amsterdamse Concertgebouw met muziek van binnen- en buitenlandse vorstenhuizen. Camerata Trajectina, al jaren gespecialiseerd in Hollandse oude muziek, komt met muziek en liederen van Huygens, Hooft en Cats. 5 okt 20u15 Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam res 020 6718345

Sweelinck

Cappella Amsterdam brengt in samenwerking met de Organisatie Oude Muziek een serie concerten met Psalmen en Cantiones van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), de ‘huiscomponist’ van Cappella Amsterdam. Hij is de laatste meester uit de glorieuze periode van de Nederlandse scholen, wanneer het zwaartepunt van het Europese muziekleven zich eigenlijk al verplaatst heeft naar Italië. Op 2 okt 20u15 Pieterskerk, Leiden. 3 okt 20u15 Broederenkerk, Deventer. 4 okt 20u15 Matthiaskerk, Maastricht. Inl www.cappellaamsterdam.nl

Jazz International Rotterdam

Nog 28 september is de achtste editie van Festival Jazz International. Zaterdag speelt de nieuwe UK Jazz scene met een strijkkwartet als jazzapparaat met Basquiat Strings. Zondag zingen Cristina Zavalonni op het snijvlak van muziek en jazz en percussie en saxofoon door Carlama Orkestar. Inl: www.jazzinternational.nl

The Klaxons

De Britse 'new-rave' sensatie Klaxons komt donderdag 2 oktober naar Rotterdam voor een show in de Basement van WATT. Het is het enige West-Europese optreden van Klaxons. Het is bedoeld als try-out. De band grijpt terug op de Britse dansbeweging van begin jaren negentig, inclusief fashion items als fluorescerende glowsticks en smileys. Inl www.watt.nl