Selectie Lezingen &cetera

Amsterdam

Dit najaar presenteren Stedelijk Museum Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, kunstenaarsinitiatief W139, Stedelijk Museum Bureau Amsterdam en kunsttijdschrift Metropolis M de lezingenreeks Now is the Time: Art & Theory in the 21st Century. Gedurende zeven avonden zullen internationale kunsthistorici, curatoren en critici hun visie geven op actuele maatschappelijke en kunstspecifieke thema’s onder de noemers 9/11, Globalisation, Romanticism, New Canon, Media, Belief en Design. Vrijdag 3 okt 20u is de eerste lezing, waarin Kaja Silverman (VS) en Laura Marks (CAN) ingaan op de status van het medium in de hedendaagse kunstproductie. Voertaal Engels. Auditorium UvA (Oude Lutherse Kerk aan het Spui). Entree € 7,50 per avond, passe-partout € 40. Res www.nowisthetime.nl.

Amsterdam

‘Bedreigde vrijheid: van slaven, hoeren, homo’s, haatzaaiers, terroristen en de koran’. Zo heet de Anton de Kom-lezing die Gerard Spong houdt op 26 sept (19u30). Juriste en politicologe Barbara Oomen reageert als co-referent op de lezing. Jeltje van Nieuwenhoven leidt de discussie na afloop. Verzetsmuseum. Entree: gratis. Res 020- 6202535 & info@verzetsmuseum.org

Hoofddorp

Hans van Velsen - Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Rijnland - geeft 28 sept (15u) een lezing over ‘Het menselijk kunnen’ tgv de afsluiting van de expositie Aqua constructa in het Historisch Museum Haarlemmermeer. Historisch Museum Haarlemmermeer, Bosweg 17. Inl: www.podiumarchitectuur.nl

Amsterdam

De Rode Hoed onderzoekt de al dan niet vermeende crisis van onze democratie in een cyclus van vier debatten: De tweede bijeenkomst op 28 sept (15u30) heet ‘Scherven ruimen na Wilders’. Met o.a.: Meindert Fennema, Doekle Terpstra, Femke Halsema. Moderator: Elma Drayer. De Rode Hoed. Inl/res: 020-6385606 & www.rodehoed.nl

Nijmegen

Het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen organiseert 2 okt (20u15) de lezing ‘Leve het vooroordeel!’ met Theodore Dalrymple over de voordelen van het vooroordeel. Dalrymple stelt dat iemand die volstrekt onbevooroordeeld de wereld intrekt, zo hulpeloos is als een pasgeboren kind. Aula van de Radboud Universiteit Nijmegen, Comeniuslaan 2. Inl: www.ru.nl/sp/dalrymple

Rotterdam

David D. Perlmutter spreekt 3 okt (14-16u30) over de invloed van internetblogs op de fotojournalistiek en op de Amerikaanse verkiezingen. Perlmutter is als professor verbonden aan de William Allen White School of Journalism and Mass Communications, University of Kansas. Na de lezing is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Voertaal: Engels. Auditorium in de SKVR Beeldfabriek, Las Palmas, Rotterdam. Res: reservering@nederlandsfotomuseum.nl o.v.v. ‘lezing David Perlmutter’. Inl: www.nederlandsfotomuseum.nl

Den Haag

In het oeuvre van de Amerikaanse kunstenaar Sam Durant vormt het monument een terugkerend motief. Voor de expositie Since we last spoke about monuments bij Stroom Den Haag toont hij materiaal uit het project Defaced Monuments, een database van standbeelden, sculpturen, gedenktekens, bakens en monumenten die al dan niet opzettelijk zijn veranderd, beschadigd of vernietigd als politiek statement of tijdens een politiek protest. In zijn lezing op 1 okt (20u) gaat Sam Durant uitvoerig in op zijn expositie. Voertaal Engels. Stroom, Hogewal 1-9. Res info@stroom.nl en 070-3658985.