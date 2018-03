Selectie Kinderen

Den Haag

Op 27 september van 12u tot 18u staat Madurodam geheel in het teken van smaak en eten. Tv-kok Pierre Wind kookt er kleine hapjes in de kleinste keuken van Nederland, met piepkleine pannetjes op een minifornuis. Kinderen die in Madurodam kunnen hem helpen. Madurodam, George Maduroplein 1, Den Haag. Inl www.madurodam.nl; www.weekvande smaak.nl

Utrecht

Wetenschapsjournalist Govert Schilling en Theo Jurriens, communicatie-adviseur bij de Faculteit der Wiskunde in Groningen, geven op 27 september in de Utrechtse Kinderboekwinkel workshops voor kinderen van 8 tot 12 jaar: Schilling gaat met ze in op de vraag of er leven is op andere planeten en met Jurriens gaan ze op zoek naar leven in het water van de Utrechtse Oudegracht.

De Kinderboekwinkel, Ganzenmarkt 10, Utrecht . Tel. 030 2322057

www.kinderboekwinkel.net

Overveen

De poppentheatervoorstelling De laatste boerin gaat

over een oude boerin, die in een stal woont met haar dieren. Plotseling gaat de staldeur niet meer open. Door het raampje zien we dat er iets gebouwd is. Er is geen wei meer! Wat nu? Kunnen Fikkie en kalfje iets verzinnen? Op lichte humoristische toon gaat Alda Loeffen de boer op met een stal vol levensgrote dieren. Te zien 27 en 28 september.

Poppentheater de Zilveren Maan in de aardappelkelder, Landgoed Elswout, Elswoutslaan 28, Overveen. kind € 8,50; volw. € 10. Res 023-536 24 12; www.poppentheaterdezilverenmaan.nl

Amsterdam

Het science center NEMO en de Universiteit van Amsterdam organiseren op zondag 28 september de kinderlezing Hoe werkt je geheugen? door psycholoog Jaap Murre (UvA), over onthouden en vergeten. Murre laat met geheugenspelletjes zien welke factoren invloed hebben op de hoeveelheid informatie die je kunt onthouden en waardoor je sommige dingen sneller vergeet dan andere. Ook laat hij verbetertrucs voor het opslaan van informatie zien, die bewijzen dat je met een beetje training meer kunt onthouden dan je denkt.

28 sept van 11-12u; deelname: € 2,50 of gratis met NEMO-entreekaartje. Aanmelden noodzakelijk via www.kinderlezingen.nl. NEMO, Oosterdok 2,Amsterdam

Gouda

Het Jeugdtheaterhuis start het nieuwe seizoen met een spetterend Open Huis. Op vrijdagavond 26 september is er vanaf 19u30 een programma met workshops en voorstellingen, vanaf 22u disco – alles vanaf 12 jaar. Zondag 28 september starten om 13u workshops theater, zang en dans door docenten van het Jeugdtheaterhuis. Theatergroep Max speelt Vallende Meisjes, een tekenvoorstelling voor iedereen die kind is of het ooit was. In de foyer kunnen kinderen filmpjes maken met Cinemagie. Vanaf 7 jaar, alles gratis.

Inl.: Jeugdtheaterhuis, Turfmarkt 34, Gouda; jeugdtheaterhuis.nl

Rotterdam

In museum Boymans Van Beuningen opent op 27 september een grote tentoonstelling gewijd aan kunstenares Charley Toorop. Op zaterdagmiddag 27 september kunnen kinderen een eigen zelfportret schilderen in de stijl van Toorop. Doorlopend van 12 tot 17u. Aanmelden is niet nodig.

Museumpark 18-20, Rotterdam

010-44.19.400; boijmans.nl

Medemblik

Vraag aan opa met kleinkind wat ze het mooist vinden in het Stoommachinemuseum en je ziet ze glimmen: „Die machtige stoommachines!” Op 27 en 28 september wordt de grote ketel opgestookt en draaien alle machines.

Oosterdijk 4, Medemblik. 10-17u; stoommachinemuseum.nl