Selectie Film

Tropic Thunder

is een vermakelijke parodie op het maken van een Vietnamfilm, die door vetes tussen de verwende hoofdrolspelers uit de hand dreigt te lopen. Komedie van vergissingen moet het hebben van Robert Downey jr. die method actor Kirk Lazarus speelt: hij heeft zijn huid voor de rol van rauwe zwarte sergeant operatief laten bruinen. Gedenkwaardige bijrol van Tom Cruise als opgefokte superproducer. Regie: Ben Stiller. Met: Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey jr., Tom Cruise. In 59 bioscopen.

3.10 to Yuma

James Mangold is een echte acteursregisseur, die eerder zelfs aan Angelina Jolie (in Girl, Interrupted) en Reese Witherspoon (in Walk the line) Oscarwaardige vertolkingen wist te ontlokken. In de Western 3:10 to Yuma haalt hij opnieuw het beste uit zijn cast. Russell Crowe is in de outlaw Wade extravert en sardonisch, Christian Bale biedt koppig en introvert weerwerk: hun chemie is voortreffelijk. 3:10 to Yuma gaat over het type male bonding, waarbij vrouwen hooguit in de weg kunnen lopen. Regie: James Mangold. Met: Russel Crowe, Christian Bale. In 11 bioscopen.

Lake Tahoe

De subtiliteit en precisie waarmee regisseur Mexicaanse Eimbcke de lichtheid van het bestaan droevig en grappig tegelijkertijd kan laten zijn, leverde de film op het Filmfestival Berlijn de FIPRESCI-prijs van de internationale filmkritiek op. Het auto-ongeluk waarmee de film begint is meteen het enerverendste dat in de hele film gebeurt. Toch blijft het een hele film geboeid kijken naar een jongen die de buitenwijken van een Mexicaanse spookstad afloopt op zoek naar een reserveonderdeel. Regie: Fernando Eimbcke. Met: Diego Cataño, Hector Herrera. In 7 bioscopen

Calimucho

Eugenie Jansen presenteert een wonderbaarlijke mix van feit en fictie, fantasie en waargebeurde verzinsels in de piste van Circus Harlekino. Ze neemt ons mee naar een verlopen familiecircus en tovert daar een verzonnen verhaal tevoorschijn. Over Dicky, de dochter van de directeur, die na de dood van haar zus met haar zwager Willy is gaan samenleven en een moeder voor zijn zoontje Timo is geworden. Moet zij kiezen voor de plicht en volgt zij haar hart met de Tunesische tentenbouwer Tarek? Regie: Eugenie Jansen. In 8 bioscopen.

Elegy

De romans van Philip Roth zijn rauw en direct, maar de films naar zijn boeken zijn vaak juist ingetogen en smaakvol. Ook Elegy, naar Roths novelle The Dying Animal, is onderdeel van dit beschavingsoffensief. Ben Kingsley speelt een beroemd academicus (David Kepesh), die er een gewoonte van heeft gemaakt zijn net afgestudeerde studentes te verleiden. Totdat hij op een dag Consuela ontmoet (Penélope Cruz). Kepesh raakt in de ban van haar schoonheid en van haar traditionele opvattingen. Maar dan slaat het noodlot toe: Consuela krijgt borstkanker.

Elegy is kalm, volwassen en beschaafd – alles wat een roman van Philip Roth niet is. Regie: Isabel Coixet. Met: Ben Kingsley, Penélope Cruz, Dennis Hopper. In 17 bioscopen.

Il y a longtemps que je t’aime

De film begint met het beeld van een vrouw die rookt in een bar op het vliegveld. Ze wordt opgehaald door haar jongere zus Leá. Juliette is na jaren ontslagen uit de gevangenis waar ze zat voor de moord op haar zoontje. Ze moet in het reine zien te komen met het verleden. Regie: Philippe Claudel. Met: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Frédéric Pierrot. In: 24 bioscopen.