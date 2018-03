Selectie Diversen

Leiden

Stedelijk Museum De Lakenhal organiseert jaarlijks een open atelier- en galerieroute door Leiden. Tijdens de 14de Kunstroute op 27 en 28 september (12-18u) zetten 146 kunstenaars en galeries hun deuren weer open om het publiek kennis te laten maken met beeldende kunst en de kunstenaar zelf. Startpunt: Scheltema, Marktsteeg 1, Hoek Oude Singel, Leiden. Toegang gratis. Inl: www.kunstroute-leiden.nl

Amsterdam

Op 29 en 30 september komen bij veilinghuis Sotheby’s schilderijen, meubelen, beelden, porselein en andere kunstvoorwerpen onder de hamer afkomstig uit Europees particulier bezit. Kijkdagen 26, 27 en 28 sept van 10-17u, veiling ma 29 sept 19u, di 30 sept 10u30, 14u en 19u bij Sotheby’s, De Boelelaan 30. Inl 020- 5502200 en www.sothebys.com.

Amsterdam

Ook bij Glerum worden worden maandag meubelen, glas, Chinees en Europees porselein, aardewerk, zilver, juwelen, beeldhouwkunst, tegels en een collectie etnografica (krisheften) geveild. Kijkdagen 27 en 28 sept 10-17u, veiling 29 sept 14u bij Glerum, Lekstraat 63, Amsterdam. Inl 020-3012950 en www.glerum.nl

Utrecht

Bezoekers van museum en sterrenwacht Sonnenborgh kunnen elke vrijdag- en zaterdagavond miljoenen lichtjaren in de verte kijken tijdens de sterrenkijkavonden. De telescopen zijn elke vrijdag- en zaterdagavond op het heelal gericht en in de lezing en rondleiding staan de planeten, manen, vallende sterren en zwarte gaten centraal. Dit najaar is onder andere de ringnevel van het sterrenbeeld De Lier en de kleurrijke sterren Albireo in de Zwaan en Almach in Andromeda te zien. Op 9 oktober start ook de cursus sterrenkunde. In tien lessen wordt onder andere de geschiedenis van de sterrenkunde, de oorsprong van het heelal en actuele ontwikkelingen behandeld. Ook is er de mogelijkheid om waarnemingen te verrichten. Sterrenkijkseizoen Sonnenborgh, Zonnenburg 2 elke vr en za van 20-21u30 t/m 11 april 2009. Res is noodzakelijk: 030- 2302818 (di t/m vr 13-17u). Cursus van do 9 okt t/m do 11 dec van 19u30 tot 21u30 uur. Kosten € 85 (incl cursusboek en sterrenschijf). Inl info@sonnenborgh.nl.

Bergeijk

Vijftig jaar geleden werkten architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld en tuinarchitecte Mien Ruys in Bergeijk samen aan de realisatie van weverij De Ploeg en het omringende landschapspark. Ook ontwierpen ze in Bergeijk woonhuizen, plantsoenen en straatmeubilair. Aan jonge kunstenaars en ontwerpers is nu gevraagd om zich te laten inspireren door dit bijzondere erfgoed en in Bergeijk de traditie van vormgeving en kunstuitingen voort te zetten. De ingrepen zijn op diverse locaties in Bergeijk te zien: bij mensen thuis, in hun tuin, in een filiaal van Bakkerij van Heeswijk en bij Cultureel Centrum de Kattendans. Er is een routekaart. Inl www.rietveldenruys.nl

Aalbeek/Hulsberg

Bij kwekerij Basin is er dit weekend een pompoenparade. Er zijn pompoenkwekers, -gerechten, -servies, -brood, -soep. Ook worden er korte demonstraties en uitleg geven bij het snoeien van lavendel in de border met ruim 70 verschillende lavendel soorten. En op de kwekerij zijn nog heel veel laat bloeiende planten te bewonderen. Op 27 en 28 sept 10-17ukwekerij Bastin, Nieuwenhuysstraat 29. Inl 045-5231475 en www.bastin.nl

Hilversum

Museum Hilversum organiseert op zondag om 12u een wandeling langs oude en nieuwe bouwstijlen in Hilversum. Kosten: €7,50 p.p. Res 035 6292826 of museumhilversum@hilversum.nl.