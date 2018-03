Selectie Beeldende kunst

Amersfoort

Mondriaanhuis: Armando - Landschap van herinneringen verlengd t/m 12 okt; In huis – selectie uit collectie t/m 19 okt; Waarheid en waarneming Werk van Monika Buch t/m 19 okt (033-4620180)

Amstelveen

Museum Jan van der Togt: Kees van Bohemen (1928-1985) Werk van 1950 tot 1985 t/m 10 okt (020-6415754)

Amsterdam

Foam Fotografiemuseum: Pieter Hugo - The Hyena & Other Men t/m 2 nov; Foam 3_h: Audrey Corregan - Obviously t/m 22 okt; Malick Sidibé - Chemises t/m15 okt; Miyako Ishiuchi Photographs 1976-2005 t/m 16 nov (020-5516500)

Amsterdam

Van Gogh Museum: Stedelijk Museum te gast in Van Gogh Museum: Werkman en Malevich t/m 12 okt (020-5705200)

Amsterdam

Hermitage Amsterdam: Caspar David Friedrich en het Duitse romantische landschap t/m 18 jan 2009 (020-5308751)

Amsterdam

Museum Willet-Holthuysen: Palet Willet 2008 Uit de kunstcollectie van Abraham Willet t/m 28 sept (020-5231822)

Amsterdam

Museum Het Rembrandthuis: Grafisch Gezelschap De Luis t/m 16 nov (020-5200400)

Amsterdam

Rijksmuseum: Digitale installatie van Fiona Tan t/m 10 okt (020-6747000)

Amsterdam

Stedelijk Museum CS: De Best Verzorgde Boeken 2007 verlengd t/m 30 sept; Snap Judgments: nieuwe standpunten in hedendaagse Afrikaanse fotografie t/m 30 sept; The Vincent Award 2008 t/m 30 sept; Deep Screen – Art in Digital Culture: Gemeentelijke Kunstaankopen 2008 t/m 30 sept; Tegenwoordigheid van geest - een keuze uit de collectie foor Wolfgang Tillmans t/m 30 sept; Docking Station: Amar Kanwar. The Torn First Pages t/m 30 sept (020-5732911)

Apeldoorn

Apeldoorns Museum CODA: De Ontdekking van Nederland Vier eeuwen landschap door Hollandse Meesters tot en met 28 sept; Woudreuzen en Fluisterheggen. Dwalen door heden en verleden t/m 31 dec (055-5268400)

Arnhem

Museum voor Moderne Kunst: Over een jager, een meisje en een wolf… t/m 11 jan 2009; Sonsbeek 08: Processie in de Kunst t/m 12 okt; Kauwgom plakken in museum t/m 1 dec; Fernhout, Hynckes, Ket, Koch, Mekkink, Willink, Schuhmacher t/m 5 jan 2009 (026-3512431)

Breda

Graphic Design Museum: 100 years of Dutch Graphic Design t/m 1 jan 2011; Parrworld Martin Parr v.a. 26 sept t/m 6 jan 2009

Delft

Legermuseum: Veteranenkunst t/m 23 nov; Uruzgan: Een dag op scherp Het leven van de militairen op missie in Uruzgan t/m 4 jan; Dappere dieren, familietentoonstelling over heldhaftige dieren in oorlogstijd t/m 13 april (015-2150500)

Den Bosch

Noordbrabants Museum: Gewoon de jaren ‘40 t/m 4 jan; Presentatie Bossche vestingwerken t/m 31 dec; De Romeinse bronsschat van Nistelrode tot eind 2008 (073-6877800)

Den Haag Escher in het Paleis: Staatshoeden t/m 12 okt; Optische Illusie, wat is dat? tot eind sept (070-4277730)

Den Haag

Fotomuseum Den Haag: Martin Eder De Armen t/m 9 nov; Erwin Olaf Rain, Hope, Grief & Fall v.a. 27 sept t/m 18 jan 2009

Den Haag

Gemeentemuseum: Sterren op het Doek t/m 5 okt; De Ideale Man Mode voor echte mannen t/m 26 okt; Sandro Chia t/m 28 sept; Les Nabis Werk uit de collectie van de Triton Foundation t/m 30 nov; 100% Make up t/m 12 okt; Mondriaan t/m 26 okt; Smoking / No Smoking t/m 19 okt; Pat Andrea Alice in Wonderland t/m 28 sept; Hughie O'Donoghue. Verdwenen verhalen, verbeelde werkelijkheid t/m 19 okt; Jozef en Isaac Israëls: Vader en Zoon t/m 8 febr (070-3381111)

Den Haag

GEM (Museum voor Actuele Kunst): Enrique Marty t/m 9 nov; Martin Eder: De Armen t/m 9 nov; Sebastian Gögel t/m 5 okt; Thorsten Brinkmann t/m 5 okt (070-3381133)

Den Haag

Museon: 1001 verhalen over de Arabische wereld t/m 26 okt; Birdpix Vogels van de Rode Lijst t/m 26 okt (070-3381338)

Den Haag

Museum Beelden aan Zee: Rijksmuseum aan Zee: Hemelse beelden uit oost en west t/m 1 mrt 2009 (070-3585857)

Deurne

Museum De Wieger: Landschapsbeelden Recente schilderijen van Michael de Kok t/m 5 jan 2009; Taal en teken Verhalen en tekeningen van Mariëtte van Erp t/m 5 jan 2009 (0493-322930)

Dordrecht

Dordrechts Museum aan de Haven: Schetsen van Scheffer t/m 7 dec; De Scheffer: Charlotte Dumas t/m 28 sept (078-6482148)

Eelde

Museum De Buitenplaats: Vogelvrijheid overzichtstentoonstelling Jan Steen t/m 2 nov (050-3095818)

Eindhoven

Van Abbemuseum: Plug In - De collectie anders t/m april 2009 (040-2381000)

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum: Mijn Kunst Verzamelaars delen hun passie t/m 2 nov (0228-351111)

Enschede

Rijksmuseum Twenthe: Ine Vermee t/m 9 nov; Rijksmuseum aan de Grens t/m 31 dec (053-4358675)

Gouda

MuseumgoudA: Isabel Ferrand t/m 5 okt (0182-331000)

Groningen

Groninger Museum: Tekens aan de wand Chinees Nieuw Realisme en Avant-garde in de jaren tachtig en negentig t/m 26 okt; Ai Weiwei Solotentoonstelling t/m 23 nov; New World Order Hedendaagse Installatiekunst en fotografie uit China t/m 9 nov (050-3666555)

Haarlem

Frans Halsmuseum: Navigator Hedendaagse kunstenaar Thomas Eggerer in conversatie met 17de-eeuwse voorgangers t/m 28 sept; Het ‘Dirck Hals project’ t/m 5 okt; Haarlemse muziek in de Gouden Eeuw t/m 5 okt; Haarlem 1600-1700 Een reportage t/m 1 jan 2010 (023-5115775)

Haarlem

De Hallen: Leo Divendal. Winters Hart t/m 23 nov; Maaike Schoorel. Album t/m 23 nov; Andro Wekua. My Bike and Your Swamp t/m 23 nov; (023-5115775)

Heerenveen

Museum Belvédère: Robert Zandvliet Schilderijen t/m 23 nov (0513-644999)

Heino/Wijhe

Museum De Fundatie/Kasteel Het Nijenhuis: Arno Kramer-: Dubbelstroom / Doublestream t/m 23 nov (0572-388188)

Hilversum

Museum Hilversum: De Boer op Erfgooiers hoeders van het landschap t/m 1 febr 2009 (035-6292826)

Laren

Singer Museum: Singer Solo: Aat Veldhoen grafiek t/m 12 okt; American Impressionist William H. Singer Jr 1868-1943, t/m 7 dec (035-5393956)

Leeuwarden

Fries Museum: Fotomanifestatie Noorderlicht - Behind Walls t/m 26 okt; De Hollandse kant van Friesland t/m 31 dec; Levenslijnen t/m 31 dec; Kunstland t/m 31 dec; Mata Hari t/m 31 dec; Claudy Jongstra in het Eysingahuis t/m 31 dec; Poppenhuizen in Friesland t/m 31 dec; Super Terpen t/m 31 dec Buro Leeuwarden: Miguel Angel Rios - Aqui t/m 26 okt (058-2123001)

Leiden

Museum Boerhaave: De Telescoop t/m 19 april (071-5214224)

Leiden

Stedelijk Museum De Lakenhal: Topstukken Rijksmuseum in Stedelijk Museum De Lakenhal t/m 30 nov De Lakenhal in Scheltema: Ruchama Noorda Statisch Vooruitgangsmonument v.a. 27 sept t/m 4 jan 2009

Maastricht

Bonnefantenmuseum: Roman Signer Reisebilder zwischen Leben und Tod t/m 18 jan 2009; Kunst op papier Aanwinsten Rijksmuseum 1996 - 2008 t/m 12 okt; Rijksmuseum Maastricht: Palazzo, het verzamelen van Vroeg - Italiaanse kunst in Nederland (1900-1940) t/m 30 dec (043-3290190)

Middelburg

Zeeuws Museum: 400 Jaar Telescopie t/m 1 febr 2009; 250 Jaar PZC t/m 29 sept; ROOD. Retour aux Racines/ Back to my Roots Rianne de Witte t/m 5 okt (0118-653060)

Nijmegen

Museum Het Valkhof: Luxe en decadentie Leven aan de Romeinse goudkust t/m 4 jan; Lauwerier en Korfmacher t/m 22 jan (024-3608805)

Oss

Museum Jan Cunen: Overschoone partijen t/m 30 nov; Crashed and Gobsmacked Schilderijen op aluminium van Han Schuil t/m 11 jan 2009 (0412-629328)

Otterlo

Kröller-Müller Museum: Redone Conceptuele kunst uit de collectie van het Kröller-Müller Museum t/m 26 okt; Nature as Artifice Nieuw Nederlands landschap in fotografie en videokunst t/m 28 sept; Kubus project 1969-1971 van Ton Bruynèl en Carel Visser t/m 4 jan (0318-591241)

Rotterdam

Museum Boijmans van Beuningen: Vooral geen principes! Charley Toorop v.a. 27 sept t/m 18 jan

Rotterdam

Kunsthal: Meisjes van de fabriek Foto’s uit de collectie van het Nationaal Archief t/m 23 nov; Bureaucratia. Jan Banning t/m 14 dec; De hutongs van Beijing fotografie Ambroise Tézenas t/m 28 sept (010-4400300)

Rotterdam

Nederlands Fotomuseum: Piet Hein Stulemeijer Nieuw Nederland - Haagse Beemden t/m 26 okt; Panorama Las Palmas verlengd tot 2009; Martien Coppens (1908-1986) Overzichtstentoonstelling t/m 30 nov (010 2030405)

Schiedam

Stedelijk Museum: 60 jaar CoBrA De kleur van vrijheid t/m 30 nov; Karin Arink. States of Self t/m 12 okt (010-2463666)

Spanbroek/Opmeer

Scheringa Museum voor Realisme: Gustave van de Woestijne en de Eerste Latemse Groep t/m 11 jan 2009 (0226-351111)

Tilburg

De Pont: Anri Sala - Long Sorrow t/m 26 okt; Marc Mulders en Claudy Jongstra Mapping out Paradise t/m 16 nov; Gerhard Richter, 48 portraits t/m juni 2009 (013-5438300)

Utrecht

Centraal Museum: Koen Wessing Reizen naar China en Tibet t/m 26 okt; Het Geheim van Utrecht Stedelijke fotografie t/m 26 okt; Rietvelds Ranke Ruimtedieren en andere creaturen van de avant-garde t/m 26 okt; Utrechters dromen van Rome De Italiaanse invloeden op de Utrechtse Oude Meesters t/m 1 jan 2012 (030-2362362)

Venlo

Museum van Bommel van Dam: The IKOB Collection t/m 4 jan 2009; Something and Something Else t/m 4 jan 2009 (077-3513457)

Vlissingen

Zeeuws Maritiem Muzeeum: Donkere Palissaden Foto’s van Pauline van Lynden t/m 2 nov; Leendert van der Pool Maritieme tekeningen t/m 5 okt; Tegenpolen, Zeeuwen en het poolgebied t/m mei 2009 (0118-412498)

Zwolle

Museum De Fundatie/Paleis a/d Blijmarkt: Paul Citroen Tussen modernisme en portret t/m 11 jan (0572-388188)