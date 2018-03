Seks en geweld in Afrovibes Amsterdam en Den Haag Tijdens het Zuid-Afrikaanse festival Afrovibes staan erotiek, seksualiteit en geweld in Zuid-Afrika, centraal. In theater, dans, film en beeldende kunst. De openingsvoorstelling Last Chance van choreograaf Gregory Maqoma is een gedanst verhaal over twee machotruckers (30/9-1/10 Amsterdam, 3-4/10 Den Haag). Mpumelelo Paul Grootboom, Zuid-Afrika's bekendste regisseur, vertaalt het toneelstuk Reigen van Arthur Schnitzler naar een gewelddadige en erotische Zuid-Afrikaanse setting. 26 sept t/m 6 okt. Inl www.afrovibes.nl.