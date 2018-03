Seizoensopening Rotterdam Museum Boijmans van Beuningen is verbouwd en opnieuw ingericht; er is een nieuw entreegebied, museumwinkel, prentenkabinet en een nieuwe ruimte voor educatie. Zaterdag is het allemaal gratis te bezoeken en er is een programma met rondleidingen, lezingen, de Charley Tooropexpositie wordt geopend door kunstenares Marlene Dumas en bezoekers kunnen op de binnenplaats bij het kunstwerk van Olaf Nicolai een balletje trappen. Seizoensopening 27 sept van 11-18u in Museum Boijmans Van Beuningen, Museumpark 18-20. Inl www.boijmans.nl (Foto: Dirk-Jan Visser / Rotterdam: 23-09-2008) Op de binnenplaats van het Boijmans van Beuningen heeft kunstenaar Olaf Nicolai het sculptuur Apollo ontwikkeld wat tegelijk een performance is. Hier in opbouw

Visser, Dirk-Jan