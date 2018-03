Russen willen 5 pct in Deutsche Bahn

Berlijn, 26 sept. Het Russische staatsspoorbedrijf RZD is van plan een belang van mogelijk 5 procent te nemen in Deutsche Bahn (DB). Het Duitse staatsspoorbedrijf wordt waarschijnlijk eind volgende maand gedeeltelijk naar de beurs gebracht. ”We denken eraan een belang te nemen van ongeveer 5 procent”, zei RZD-topman Vladimir Jakoenin gisteren tegen de krant International Herald Tribune. Hij had in Berlijn een ontmoeting met bestuurders van DB. De Duitse overheid brengt naar verwachting op 27 oktober een belang van bijna 25 procent in de vervoersactiviteiten van DB naar de beurs.