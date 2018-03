Regen in zicht

September heeft nog een paar mooie dagen in petto, maar dinsdag slaat het weer om en gaat het regenen.

Een hogedrukgebied beschermt Nederland vooralsnog voor storingen. Vannacht is het helder en bij weinig wind koelt het op beschutte plaatsen af tot een paar graden boven het vriespunt. Vlak boven de grond kan het tot een graadje vorst komen. Verder ontstaan er plaatselijk mistbanken.

Morgen begint misschien wat nevelig, maar daarna wordt het een zonovergoten nazomerdag. De wind is zwak en waait in hoofdzaak uit richtingen tussen zuid en zuidoost. De temperatuur loopt ondanks de frisse start nog flink op. In de middag wordt het zo’n 17 tot 19 graden en op een enkele plek mogelijk 20 graden.

Zondag belooft ook nog een vrij mooie dag te worden, zeker in de zuidelijke helft van het land. Maar het hogedrukgebied trekt zich terug en een eerste zwakke storing, in de vorm van een koufront, dringt in de middag geleidelijk de noordelijke provincies binnen. De bewolking neemt er toe en wellicht valt er later op de dag her en der een buitje. Overdag wordt het ook dan nog een graad of 18.

Maandag voeren wolkenvelden de boventoon, maar blijft het overwegend droog.

Op dinsdag brengt een actievere storing overal regen, terwijl de zuidwester ook flink aanwakkert. En zo eindigt de maand na een serie mooie nazomerdagen met onvervalst herfstweer.