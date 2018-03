Recordomzet voor accountant PwC

Amsterdam, 26 sept. Accountant PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in het boekjaar 2007/2008 een winst behaald van 131,2 miljoen euro. De omzet steeg met 7,1 procent naar een recordhoogte van 774,5 miljoen euro. Dat maakte PwC gisteren bekend. De organisatie spreekt van ”een uitstekend jaar”. PwC profiteerde in de eerste jaarhelft naar eigen zeggen volop van de economische groei. ”In de tweede helft hebben we meer focus moeten aanbrengen op onze anticyclische services”, aldus Robert Swaak, per 1 oktober de nieuwe topman van PwC Nederland.