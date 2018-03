Rechter wijst claim van Alcatel-Lucent tegen Microsoft af

Washington, 26 sept. De Amerikaanse softwarefabrikant Microsoft hoeft geen schadevergoeding te betalen aan telecommunicatiebedrijf Alcatel-Lucent. Dat heeft een hof van beroep in de Verenigde Staten gisteren bepaald. Alcatel-Lucent claimde dat Microsoft zijn patenten op mp3-technologieën had geschonden in het programma Windows Media Player. Alcatel-Lucent was vorig jaar in het gelijk gesteld door een rechtbank in Californië. Microsoft werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 1,5 miljard dollar (1 miljard euro). Microsoft ging in hoger beroep en werd enkele maanden later vrijgesproken. Tegen dat besluit tekende Alcatel-Lucent tevergeefs beroep aan.