Rebel wordt rijke popster

Joe Strummer, The Future is Unwritten

Regie: Julian Temple

€ 20,89 ****

Na The Clash was rock geen entertainment meer maar een serieuze politieke zaak waarbij ogen moesten worden geopend. De gebeurde in ieder geval bij Bono, die in de uitstekende documentaire Joe Strummer, The Future is Unwritten samen met veel illustere namen zijn liefde voor The Clash belijdt. Zelfs Martin Scorsese vertelt dat Raging Bull geïnspireerd is door de energie van The Clash en de Wet van Strummer: no input, no output.

Strummer, punker van het eerste uur, ontpopte zich halverwege de jaren zeventig tot een anti-autoritaire strijder voor de mensenrechten, die tragisch genoeg steeds verder van zijn publiek verwijderd raakte. Volgens eigen zeggen trapte hij in alle vallen waar je als popster maar in terecht kan komen: de ‘het succes stijgt naar je hoofd’-val, de ‘je vindt jezelf geniaal’-val, de drugsval en de ‘overgeproduceerde plaat’-val.

Vreemd genoeg is zijn post-Clash-tijd interessanter dan de periode waarin hij als een wildeman over de wereld toerde. Julian Temple, die eerder de Sex Pistols-documentaire The Filth and the Fury maakte, heeft de optredens en muziekfragmenten beperkt gehouden om zich meer op de innerlijke strijd van Strummer te kunnen concentreren. Hoe blijf je geloofwaardig als je als ‘do it yourself’-roerganger een rijke popster wordt, precies datgene wat je als band altijd hebt verafschuwd?

Ook rebellen ontsnappen niet aan de universele fases van het ouder worden. Sterker nog, omdat het contrast tussen wilde jeugd en afkalvend idealisme scherper is, is de kans op een identiteitscrisis groter. ‘The Clash is not for sale’, hing er als spandoek op het podium. Terwijl Strummer vanaf het podium schreeuwde: „Het motto van Amerika is: You make, you buy, you die. You’re born to buy”, had hij aan datzelfde kapitalistische systeem zijn roem te danken, met hits als Should I Stay or Should I Go. Het dieptepunt kwam toen hij tijdens de Golfoorlog vernam dat er ‘Rock The Casbah’ stond geschreven op een Amerikaanse bom die op Irak werd gegooid. De titel van een van hun bekendste nummers bleek het strijdlied van de militairen.

Hoewel er een parade van bekende namen voorbijkomt – Steve Buscemi, Jim Jarmusch, Johnny Depp, Anthony Kiedis – is Temple zijn titel trouw gebleven: alles begint en eindigt met Strummer, die, zoals iemand hem typeerde, altijd ergens vandaan kwam of ergens naartoe ging. Na de breuk van The Clash – hij voelde sterk dat hij geen deel meer uitmaakte van de beweging die hij in gang had gezet – belandde Strummer in een crisis waar hij pas van herstelde door het organiseren van kampvuren door het hele land. Hij ging terug naar waar het allemaal mee begonnen was: vuur en muziek.