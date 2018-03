Chris Fletcher: 1000 Years of English Literature. A Treasury of Literary Manuscripts. Gebonden, Harry Abrams 2003, 192 blz., van €40,- voor €15,95. Nayler & Co Den Haag (070-3605454)

De British Library bezit een ongeëvenaarde collectie literaire handschriften, vanaf een duizend jaar oude versie van Beowulf tot aan werk van W.H. Auden en Harold Pinter. In de bundel van Fletcher worden zo’n tachtig handschriften beschreven en getoond, waaronder fraaie pagina’s uit Carrolls Alice’s Advertures in Wonderland, en de dramatische pagina uit Jane Eyre (Charlotte Brönte) waarop Jane een huwelijksaanzoek krijgt.

Richard Dawkins: The God Delusion. Paperback, Houghton 2008, 463 blz., van €15,95 voor €7,50. Selexyz Donner Rotterdam

‘An entertaining, wildly informative, splendidly written polemic’, schreef een recensent over dit boek dat in 2006 (de hardcover) in Amerika uitgroeide tot een bestseller met evenveel juichende voorstanders als boze en gekwetste tegenstanders. In tien hecht doortimmerde hoofdstukken (en een appendix met adressen voor ‘individuals needing support in escaping from religion’) zet Dawkins de aanval op religie in, waarbij het er vaak niet zachtzinnig aan toegaat.

David Bellos: Georges Perec. A Life in Words. Gebonden, David Godine 1993, 802 blz., van €24,95 voor €10,-. Het Martyrium Amsterdam

Nog altijd de enige echte biografie van Georges Perec (1936-1982), uit de tijd (1993) dat de schrijver en zijn oeuvre nog weinig bekendheid genoten, zeker buiten Frankrijk. Bellos pakte zijn werk grondig aan: aan de hand van onder meer ‘unpublished documents and firsthand interviews’ biedt hij een schat aan informatie, ook al heeft later onderzoek uitgewezen dat hij niet altijd even nauwkeurig met zijn materiaal is omgesprongen.

Patrick Lateur: Alle schrijvers leiden naar Rome. Paperback, De Prom/Davidsfonds 2000, 336 blz., van €19,65 voor €6,90. De Boekenmarkt Den Haag (070-3658226)

‘Onder een cipres gezeten, zie ik met stille ogen aan: / de stad, waarvan ik ben bezeten, sinds ik vernam van haar bestaan / De lang ontwende tranen wellen, plotseling warm en één voor één: / koepels drijven als waterbellen, teruggedrongen, erdoorheen’, aldus Bertus Aafjes over zijn eerste blik op Rome. Andere schrijvers in dit aardige boek zijn Cees Nooteboom, Couperus, Bomans, Mark Twain, Goethe, Stendhal, Dickens en W.F. Hermans (heel wat minder bevlogen dan Aafjes).

Jean-François Bizot: Free Press. Underground & Alternative Publications 1965-1975. Paperback, Universe 2006, 252 blz., van €39,- voor €19,50. Roelants Nijmegen (024-3221734)

Een kleurrijk en nostalgisch overzicht van de alternatieve pers in de jaren zestig en zeventig, met hoofdrollen voor bladen als de East Village Other, de International Times en de Los Angeles Free Press. Een paar onderwerpen die aan bod komen: het verzet tegen de Vietnam-oorlog, feminisme, ‘black power’, kunst, film en uiteraard veel ‘sex, drugs, and rock-’n-roll’.

Primo Levi: Alle verhalen. Gebonden, Meulenhoff 2000, 735 blz., van €26,50 voor €9,90. Steven Sterk Utrecht en Martyrium Amsterdam

Mooie bundel met de verzamelde verhalen van Primo Levi (1919-1987). Dat zijn er precies 130, waarvan een flink deel is opgenomen in de categorie ‘Autobiografisch geïnspireerde verhalen’. Het boek bevat ook dertien verhalen die nog niet eerder gepubliceerd werden, waaronder jeugdherinneringen, fantastische vertellingen en een verhaal (‘Kerstmis 1944’) over Levi’s verblijf in Auschwitz. De vertaling was in handen van Frida De Matteis-Vogels en Reinier Speelman.