Radio Voorkeur

Kunststof. Parooljournalist Hans van der Beek vertelt over zijn debuutroman Mijn vrouw heet Petra, waarin zijn held – een iets te kale, te dikke en brildragende docent geschiedenis – helemaal gek is op Chantal Janzen. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Regisseur Christophe Van Rompaey en producent Dries Phlypo over de Vlaamse film Aanrijding in Moscou. Als een vrouw tegen een vrachtwagen botst, ontstaat er een heftige woordenstrijd tussen de vrouw en chauffeur, maar er springt ook een vonk over. Cabaretier Vincent Bijlo vertelt over de try-out van zijn huidige voorstelling: niemand lachte. Radio 6, 20.02-22.00u.

Legendarisch live. Historische live-optredens van fameuze popartiesten. Vandaag een concert van Spandau Ballet, opgenomen op 5 december 1984 in de Wembley Arena in Londen. Met onder meer de nummers Only when you leave en True. Alle concerten zijn terug te luisteren op internet. Radio 2, 23.05-0.00u.

Casa Luna. Jan Blokker jr over De geschiedenis van Nederland in twaalf moorden, geschreven met vader Jan Blokker en broer Bas Blokker. Radio 1, 0.02-0.45u.