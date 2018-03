Proces tegen zoon Charles Taylor begint

Miami. In Miami is de juryselectie begonnen voor het proces tegen Chuckie Taylor, zoon van de Liberiaanse oud-president Charles Taylor. Chuckie staat terecht voor marteling tijdens de Liberiaanse burgeroorlog. Het is de eerste keer dat de veertien jaar oude Amerikaanse wet die marteling in het buitenland strafbaar maakt tot een proces leidt. De Liberiaanse president Ellen Johnson-Sirleaf wil geen grote strafzaken voeren over de burgeroorlog in eigen land, die in 2003 ten einde kwam. De in Amerika geboren Charles `Chuckie` Taylor is een van de eerste Liberiaanse prominenten die ter verantwoording wordt geroepen. Hij werd in maart 2006 in Miami gearresteerd wegens paspoortfraude. Later volgden acht aanklachten voor misdaden tijdens de burgeroorlog. Chuckie was tijdens zijn vaders presidentschap leider van de zogeheten antiterroristeneenheid, die uitgroeide uit tot Taylors persoonlijke militie