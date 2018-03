President Z-Afrika zet in op stabiliteit

De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Kgalema Motlanthe heeft verklaard het beleid van zijn voorganger Thabo Mbeki in grote lijnen te zullen voorzetten. De eerste ministersbenoemingen door Motlanthe duiden op handhaving van het gematigde financiële beleid van de afgelopen jaren. De voornaamste koerswijziging lijkt de beëindiging van Mbeki’s uiterst omstreden, lakse aanpak van de aidsepidemie in Zuid-Afrika.

Motlanthe werd gisteren, nadat een ruime meerderheid van het parlement had ingestemd met zijn nominatie, ingezworen als derde zwarte president van Zuid-Afrika. Motlanthe’s benoeming was noodzakelijk geworden nadat Mbeki gehoor had gegeven aan de oproep van regeringspartij ANC om terug te treden. De ANC-top verwijt Mbeki beïnvloeding van de rechtszaak tegen ANC-leider Jacob Zuma, die verdacht wordt van onder meer corruptie. De gematigde Motlanthe wordt geacht de kampen van Mbeki en Zuma bijeen te houden in de aanloop naar de verkiezingen volgend jaar, wanneer Zuma waarschijnlijk tot president wordt gekozen.

Als belangrijkste herbenoeming geldt die van Trevor Manuel, de minister van Financiën die wordt gezien als architect van de economische groei in Zuid-Afrika. De terugkeer van Manuel stelt buitenlandse investeerders gerust die zich afvroegen of met Mbeki ook het liberale economische klimaat van de afgelopen jaren zou vertrekken.

De meest in het oog springende kabinetswijziging is het vertrek van Manto Tshabalala-Msimang, de uiterst omstreden minister van Gezondheid die in de strijd tegen de aidsepidemie het gebruik van traditionele geneesmiddelen met groenten en kruiden propageerde. Manto is vervangen door Barbara Hogan, een ervaren ANC-politicus met een solide reputatie in het openbaar bestuur.

Vicepresident Phumzile Mlambo-Ngcuka is vervangen door Baleka Mbete, een uitgesproken medestander van Zuma. (Reuters, AP)