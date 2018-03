Premier Gizenga van Congo stapt op

Kinshasa, 26 sept. De Congolese minister-president Antoine Gizenga heeft gisteren zijn terugtreden aangekondigd. Gizenga gaf als reden zijn hoge leeftijd (82) op. Critici verwijten Gizenga dat hij heeft gefaald in pogingen om Congo er bovenop te helpen na de verwoestende oorlog tussen 1998 en 2003. De voormalige oppositieleider werd in 2006 door president Kabila benoemd tot premier van Congo`s eerste democratisch gekozen regering sinds de onafhankelijkheid, maar in het oosten van Congo wordt nog altijd gevochten.