'Premier deelstaat India onschuldig aan rellen 2002'

De premier van de Indiase deelstaat Gujarat, Narendra Modi, heeft niets te maken gehad met het geweld van hindoes tegen moslims in 2002, waarbij zeker duizend doden vielen. Dat concludeert een commissie die in opdracht van de deelstaatregering onderzoek heeft gedaan naar de rellen. Eerdere onderzoeken meldden juist dat Modi, prominent van de hindoenationalistische partij BJP, niets heeft gedaan om het geweld te stoppen of de slachtoffers te helpen. De Congrespartij, die in Gujarat de oppositie leidt, ziet in het nieuwe rapport een poging tot geschiedsvervalsing.

In februari 2002 ontstond brand in een trein vol hindoepelgrims, op het station van Godhra. 59 inzittenden kwamen om. De oorzaak is nooit precies duidelijk geworden, maar onderzoek van de Spoorwegen en een speciale commissie wees op een ongeluk. Volgens hindoe-extremisten hadden moslims op de perrons de brand gesticht. Er volgde een wekenlange uitbarsting van plunderingen, moorden, verkrachtingen en verminkingen door hindoes. Zeker duizend moslims werden afgeslacht. Rechtszaken hebben nauwelijks tot veroordelingen geleid.

De commissie onder leiding van G.T. Nanavati, lid van het Hooggerechtshof, concludeerde dat „er absoluut geen bewijs is dat de eerste minister, andere minister of de politie een rol hebben gespeeld bij het incident in Godhra”. Ook is geen bewijs van „gebreken aan hun kant in het bieden van bescherming en hulp aan de slachtoffers van de rellen”. Met die laatste conclusie treedt de commissie buiten haar opdracht; die was om uit te zoeken wat er in de trein is gebeurd. Daarover schreef zij dat de brand was aangestoken door moslims, die voor dat doel 140 liter benzine hadden gekocht.

De commissie-Nanavati heeft zes jaar over het onderzoek gedaan en ruim duizend getuigen ondervraagd. „De waarheid is eindelijk naar buiten gekomen”, reageerde een woordvoerder van de BJP. Volgens de Congrespartij is een onafhankelijk oordeel onwaarschijnlijk als een rapport wordt geschreven voor de hoofdverdachte.

Bij de landelijke verkiezingen volgend jaar wordt een felle strijd verwacht tussen de BJP en de Congrespartij, die nu de regering leidt. In december moet een tweede rapport over Gujarat verschijnen, over de rellen na de brand in Godhra. (AP, BBC)