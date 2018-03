Philips neemt last voor asbestclaim

Amsterdam, 26 sept. Philips neemt in het derde kwartaal een last van 241 miljoen euro (circa 148 miljoen euro na belastingen) in verband met een al jaren slepende asbestzaak in de Verenigde Staten. Dat maakte het elektronicaconcern vandaag bekend. Philips neemt de last als onderdeel van maatregelen waarmee het concern lopende en toekomstige claims van asbestslachtoffers denkt te kunnen oplossen. Voorwaarde is wel dat de maatregelen de zegen krijgen van de betrokken rechtbanken in de VS. Philips verwacht van verzekeraars nog 80 miljoen tot 105 miljoen euro terug te krijgen.