Pharming benoemt nieuwe topman

Leiden, 26 sept. De Nederlander Sijmen de Vries neemt het roer over bij het Leidse biotechnologiebedrijf Pharming. Hij volgt de Indiër Francis Pinto op, die na zeven jaar als topman nu tot de raad van commissarissen van Pharming toetreedt. De 48-jarige De Vries heeft uitgebreide ervaring in zowel de farmaceutische als biotechnologie-industrie, aldus Pharming vandaag. Momenteel is hij topman van het Zwitserse 4-Antibody. Daarvoor was hij manager bij onder andere Novartis en SmithKline Beecham Pharmaceuticals. De benoeming van De Vries wordt voorgelegd aan de aandeelhouders op 13 oktober tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering.