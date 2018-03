Penselen in het Rijksmuseum Amsterdam Van 1 tot en met 26 oktober zijn kinderboekillustraties van de zes Penseelwinnaars 2008 te zien in het Rijksmuseum. Voor kinderen is er gelegenheid om de originele tekeningen te bekijken, de boeken ter plekke te lezen en zelf te tekenen. In de herfstvakantie is er een Penselenrondleiding (6-12 jaar), en geven de bekroonde illustratoren tekenlessen waar kinderen zich voor kunnen inschrijven: Charlotte Dematons, Marije Tolman en Harriët van Reek. Aanmeldingen, inlichtingen en data via www.rijksmuseum.nl/penselen. Rijksmuseum, Stadhouderskade 42, Amsterdam