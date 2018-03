Peloton in Uruzgan op non-actief gesteld

Een verkenningspeloton van 24 militairen is op non-actief gesteld wegens „problemen in de groep”. Andere militairen uit Uruzgan hebben zich in een brandbrief aan de militaire vakbonden beklaagd over de gebrekkige staat van het materieel.

De militairen zijn op non-actief gesteld door de commandant van de Task Force Uruzgan. Volgens De Geassocieerde Persdiensten (GPD) hebben zij een dienstbevel geweigerd. Het ministerie van Defensie houdt het op „problemen binnen de groep”, waardoor de mannen „operationeel niet meer kunnen functioneren”. Volgens de GPD hebben de mannen geweigerd een missie uit te voeren omdat ze die beneden hun capaciteiten vonden. Defensie wil niet ingaan op de precieze aard van de problemen. Het bevestigt wel dat het OM inmiddels een ‘feitenonderzoek’ heeft ingesteld. „Daarbij zal worden gekeken of er aanleiding is tot een strafrechtelijk onderzoek”, aldus een woordvoerder. Het weigeren van een dienstbevel is strafbaar volgens het Wetboek van militair strafrecht.

Volgens Wim van den Burg van de militaire vakbond AFMP hadden de mannen problemen met de korte voorbereidingstijd voor de missie. „De mannen zijn verrast over de maatregel, omdat ze dachten dat ze nog in gesprek waren met de leiding.”

Vakbond VBM/NOV ontving vanmorgen een brandbrief van verschillende officieren en onderofficieren in het missiegebied, waarin de noodklok wordt geluid over de slechte staat van het materieel in Uruzgan. Volgens de militairen is veel materieel door een gebrek aan reserveonderdelen en munitie niet inzetbaar. Zo zouden er te weinig Bushmaster- pantserwagens zijn en zouden veel Patria-pantserwagens bijna versleten zijn. De briefschrijvers spreken van een „zeer dringende situatie die het leven van Nederlandse militairen in gevaar kan brengen.”