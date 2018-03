Iemand vertelde me ooit dat mensen gemiddeld maar zeven routes hebben waarlangs ze zich verplaatsen. Mensen hebben een vaste route om naar het werk te gaan, een vaste manier om naar de sportschool te gaan en ook vrienden worden keer op keer langs dezelfde weg bezocht. Ik doe er zelf aan mee. Ik meen altijd de kortste route te moeten nemen, om zo snel mogelijk te zijn. Het zijn routes die ik in de loop der jaren heb geperfectioneerd. De mooiste route die ik ken is er een waarlangs de tijd stilstaat. Op elke klok die ik passeer blijft het even laat. Deze klokken moeten zijn gelijk gezet door iemand die vergat dat hijzelf tijd nodig had om zich van klok naar klok te verplaatsen.

Toen ik net had gehoord van de beperkte manier waarop mensen zich voortbewegen, heb ik geprobeerd afwijkende routes te kiezen. Er verschenen brede straten met bomen en prachtige gebouwen die ik niet eerder had gezien. Ik ontdekte een plein met een oud badhuis, en een theater vlak om de hoek van waar ik woon. Maar al gauw wonnen praktische overwegingen het van de uitdaging me los te weken uit vaste gewoontes.

Een bezoek aan een andere stad zou een goede manier kunnen zijn om uit het vaste patroon te breken. Maar ik merkte, toen ik onlangs in Berlijn was, dat ik al na enkele dagen een vaste manier had om van mijn logeeradres naar de U-Bahnhalte te lopen. Ik liep elke dag op dezelfde manier naar hetzelfde café waar ik hetzelfde ontbijt bestelde. Toen ik mezelf uit mijn vaste patroon in Prenzlauer Berg naar Wedding dwong, zag ik in de galerie ‘Oqbo’ een installatie van Christian Bilger (Tuttlingen, 1956). Elf wijnglazen staan naast elkaar op een hoge, smalle tafel die is gedekt met een wit tafelkleed. In elk glas ligt een glazen kogel. Elke paar minuten wordt de tafel heen en weer geschud door een kleine machine die aan het korte eind van de tafel is bevestigd. Wanneer deze beweging ophoudt en de tafel stilstaat, rollen de kogels langs de bodem van een glas en maken daarbij een rinkelend en roerend geluid.

Op tekeningen langs de wand hangen studies van de kunstenaar waarin hij met behulp van een door hemzelf gemaakte tekenmachine de banen die de kogels afleggen in kaart heeft proberen te brengen. Een hopeloze onderneming blijkt uit de eindeloze reeksen lijntekeningen die hij produceerde. De tekeningen zijn zoektochten naar een niet te overzien patroon. De blauwe lijnen lopen langs een denkbeeldige bodem van een glas, wijken uit en stotteren met het grootste plezier over het papier. De serie tekeningen vormt een verslag van de menselijke behoefte aan zekerheid en toont juist de schoonheid van wat niet beheersbaar is.

Toen ik de galerie verliet, overwoog ik als daad mijn kaart van Berlijn weg te gooien. Wie weet wat ik zou tegenkomen op een niet geplande route door de stad? Ik heb de kaart weggegooid, maar eerst nog even snel gekeken welke richting ik op moest lopen naar mijn logeeradres.

Ik zag elke stap die ik zette zich vertalen in een dunne blauwe lijn. Af en toe deed ik een pas opzij om een hapering in een lijn te veroorzaken. De mensen die me passeerden trokken hun eigen patronen. Glazen kogels rinkelden in mijn hoofd terwijl ik mijn tekeningen liep en een nieuwe kaart schetste van Berlijn.

