Pas verschenen

LITERATUUR

André Brink: Spiegel. (Spieël/Mirror). Vert. Rob van der Veer. Meulenhoff, 152 blz. €16,90

Nieuwe roman van de Zuid-Afrikaan Brink (1935), tweede deel van een trilogie waarvan vorig jaar het eerste deel, De blauwe deur, verscheen.

Elias Canetti: Het Martyrium. (Die Blendung). Vert. Jacques Hamelink. Athenaeum – Polak & Van Gennep, 558 blz. € 34,95

‘Als eindelijk de vlammen hem bereiken lacht hij luid, luider dan hij zijn hele leven ooit gelachen heeft.’ Meesterwerk van Nobelprijswinnaar, herdruk in de klassiekenreeks Perpetua.

Roger Martin du Gard: Luitenant-kolonel de Maumort. Vert. Anneke Alderlieste. Meulenhoff, 1078 blz. € 49,90

Kolossale roman, postuum gereconstrueerd uit de papieren van Nobelprijswinnaar Roger Martin du Gard (1881-1958), geschreven als fictieve memoires van een soldaat en aristocraat die zijn leven overziet wanneer zijn kasteel in 1940 wordt bezet door de nazi’s.

Maya Rasker: De vleugels van Ikara. Prometheus, 288 blz. € 17,95

Nieuwe roman van de auteur van Met onbekende bestemming en Xenia.

NON-FICTIE

Pierre Bayard: Hoe te praten over boeken die je niet gelezen hebt. (Comment parler des livres que l’on n’a pas lus). Vert. Jan Versteeg. De Geus, 189 blz. €18,90

Een hilarisch essay van een literair criticus, maar ‘geen boek om te lezen. Je moet het doorbladeren, er een recensie over lezen, hoogstens even in kijken’, aldus Margot Dijkgraaf in Boeken, 13.07.07.

Johan Faber: Wat bezielde Volkert van der G. Nijgh & Van Ditmar, 288 blz. €17,50

Biograaf van Marco van Basten verdiept zich al onderzoekend en speculerend in de psyche van de moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der G., die actief blijkt te zijn geweest voor het dierenbevrijdingsfront.

Alberto Manguel: Stad van woorden (The City of Words). Vert. Auke Leistra. Ambo, 166 blz. € 19,95 (geb.)

De tweede Manguel-vertaling in een maand. Dit keer betreft het een bundel van de vijf ‘Massey-lezingen’ die de leesprofessor twee jaar geleden hield. Over de kunst als mogelijk panacee tegen intolerantie.

Jaap van Osta: Een geschiedenis van het moderne Italië. Wereldbibliotheek, 360 blz. € 19,50

Herziene en uitgebreide versie van een twintig jaar oud boek over de geschiedenis van Italië vanaf het midden van de 18de eeuw.

David Rieff: Zwemmen in de zee des doods (Memoires van de zoon van Susan Sontag). De Bezige Bij, 176 blz. € 18,50.

Portret van de laatste levensjaren van de schrijfster-filosofe die in 2004 aan kanker overleed. Volgend jaar worden haar dagboeken uitgegeven.

Hans Rooseboom: De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep, 1839-1889. Primavera Pers, 395 blz. €34,50

Studie over de eerste halve eeuw fotografie in ons land: over achtergronden van de fotografen, hun klanten, onderwerpen en verdiensten.