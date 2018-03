Melanzane alla Parmigiana is een klassieke Italiaanse ovenschotel van laagjes aubergine, tomatensaus, basilicum en Parmigiano. Een soort lasagne zonder pastavellen. Behalve Parmezaanse kaas gaat er ook vaak provolone in, een koemelkse kaas die goed smelt en daarom heel geschikt is om mee te koken.

Ook ei is een geliefd extraatje in de Parmigiana. Mijn Siciliaanse vriend Fabio klopt eieren los met zout en peper en schenkt telkens een dun laagje daarvan tussen de lagen aubergine.

Het ei werkt dan meteen als bindmiddel en je Parmigiana wordt vast genoeg om er mooie blokjes van te snijden, bijvoorbeeld voor een feestje. Bij mij gaan de eieren gekookt en in plakjes tussen de aubergines. Mijn Parmigiana is dan ook wat natter.

Het vocht op de bodem van de schaal is heerlijk om je brood in te dopen.

Je kunt eventueel een goede kwaliteit tomatensaus uit een fles gebruiken, maar aangezien het nog steeds tomatenseizoen is, geef ik je ook nog even mijn recept voor een liter basic tomatensaus: Kook 2 kilo grofgesneden rijpe tomaten samen met 2 grofgesneden uien, een handvol basilicumblaadjes en 150 ml water in 15

minuten zacht. Draai door een roerzeef of wrijf met een houten lepel door een gewone zeef. Breng de gezeefde tomaten opnieuw aan de kook en laat op hoog vuur inkoken tot de gewenste sausdikte. Roer er tot slot 150 ml olijfolie door en maak op smaak met zout en versgemalen zwarte peper.

Voor 6 - 8 personen:

4 - 5 grote aubergines

extra vergine olijfolie

200 g provolone, in plakjes

4 - 5 hardgekookte eieren

een handvol verse basilicumblaadjes

ongeveer 1 liter (zelfgemaakte) tomatensaus

200 g Parmezaanse kaas, geraspt

Verhit een grillpan tot hij gloeiend heet is. Snijd de aubergines in de lengte in plakken en rooster ze tot ze aan beide kanten een mooi donker streeppatroon vertonen. Als alle aubergineplakken gegrild zijn, meng je er 2 - 3 eetlepels olijfolie door. Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet een lage, vierkante of rechthoekige ovenschaal in met olijfolie. Pel de eieren en snijd ze in plakjes. Snijd of scheur de basilicumblaadjes grof. Verdeel een laagje tomatensaus over de bodem van de schaal. Leg hierop een deel van de aubergineplakken, naast elkaar zodat de saus bedekt is. Maal er wat zwarte peper over en bestrooi met een klein beetje zout. Verdeel er een deel van de provolone, plakjes ei en basilicum over en bestrooi met een deel van de Parmezaan. Dek af met een tweede laag tomatensaus, waarop je weer een laag aubergines legt enzovoort. Zorg dat de bovenste laag uit tomatensaus bestaat en bestrooi die royaal met Parmezaanse kaas. Bak het gerecht ongeveer een half uur in de oven. Serveer warm of op kamertemperatuur.

Janneke Vreugdenhil

