Paardenmeisjes

Vroeger was ik een paardenmeisje. Al mijn vrije uren bracht ik door in de manege. Het maakte me niet zoveel uit wat ik daar precies deed, mesten, zadels poetsen, borstelen, als ik maar zo’n beetje in de buurt van de paarden mocht zijn, hun geur op kon snuiven. Rond mijn twaalfde was de hartstocht ineens voorbij. Een dergelijk plotseling einde van de paardenliefde schijnt van alles met hormonen en de puberteit te maken te hebben. Ik zal Freud er eens op naslaan.

Dat je ook je leven lang een paardenmeisje kunt blijven, constateerde ik vorige week, toen ik verzeild raakte op een Horse Event. Ik zag er heel veel paardendames, omringd door opgewonden paardendochters, maar ook een fascinerend paardenmeisje van in de zeventig.

Deze streng kijkende bejaarde was gekleed in een zwarte rijbroek, zwarte laarzen en een – wit afgebiesd – zwart westernhemd. Aan een touwtje voerde ze een zwart Falabella paardje met zich mee. Omdat het dier een witte bles tussen de ogen had, leken vrouw en paard zeer uniseksueel gekleed.

Een Falabella heeft niks van doen met de lieve, plompe Shetlandpony’s, waar ik als kind zo graag op reed. Het zijn ranke minipaarden, met sierlijke hoofdjes, balletbeentjes en enorme wimpers. Zelfs als ze volwassen zijn, zitten ze gevangen in het ontroerende lijf van een veulen.

De zeventigjarige paradeerde met haar juweel en overal waar ze kwam werd geohhd en geahhd. Zelfs dochter, die paarden nog vooral groot en eng vindt, werd van dit exemplaar – dat met een beetje goede wil best in haar prinsessenbed zou passen – week in de knieën. Geaaid moest er dus worden. En ze was niet de enige. Doch daar stak oma een stokje voor. Genietend van alle aandacht stapte ze stevig voort. Af en toe hield ze héél even in, maar net als de begerige handen van de omstanders het droomwezen bijna konden aanraken, ging ze er snel vandoor.

Even verderop stond een Tibetaans paard met een zilveren ketting om zijn nek. Uit solidariteit had het paardenmeisje naast hem een Tibetaanse muts op haar hoofd gezet. Beiden keken somber toe, hoe paardenoma met haar My Little Pony de show stal.

Roos Ouwehand