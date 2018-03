Overige films

I Spy (Betty Thomas, 2002, VS). Filmversie van tv-serie uit de jaren zestig, toen met Bill Cosby en Robert Culp. In geheim-agentkomedie botst het verbale spervuur van Eddie Murphy amusant met de timide humor van Owen Wilson. RTL4, 20.30-22.15u.

Extreme Measures (Michael Apted, 1996, VS). Hugh Grant als jonge, bevlogen arts in een door Grants eigen firma Simian geproduceerde medische thriller vol ethische dilemma’s en met Gene Hackman als diabolische neuroloog. Net5, 20.30-22.50u.

Calendar Girls (Nigel Cole, 2003, Eng/VS). Britse komedie is vrouwelijke tegenhanger van The Full Monty en waar gebeurd: in 1999 poseerden twaalf bijna-zestigers van een lokale vrouwenvereniging in Yorkshire naakt voor een liefdadigheidskalender. Kalender werd internationaal succesnummer. Met Helen Mirren, Julie Walters. België 1, 20.40-22.28u.

Mini’s First Time (Nick Guthe, 2006, VS). Zwarte komedie over een even amoreel als verwend Beverly Hills-kreng annex femme fatale (Nikki Reed), die om verveling te verdrijven en haar alcoholistische moeder te ontvluchten een bijbaantje neemt als escortdame. Als likkebaardende schooljongetjes cirkelen Alec Baldwin (de stiefvader), Jeff Goldblum (de buurman) en Luke Wilson (de politieagent) om haar heen. RTL5, 22.00-23.45u.

A Time to Kill (Joel Schumacher, 1996, VS). Verfilming van romandebuut van John Grisham over proces tegen een zwarte man (Samuel L. Jackson) die in Mississippi de twee blanke verkrachters van zijn dochtertje doodschoot. Al snel doen de feiten er minder toe dan de macht van de Ku Klux Klan tegenover de zwarte pressiegroepen. Pamflettistische film wil de kijker ergens van overtuigen, maar van wat is niet helemaal duidelijk. Net5, 22.50-1.50u.