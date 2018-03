op nrcnext.nl

Buitenlandse stage

Een half jaar studeren in Barcelona, op uitwisseling naar New York, ontwikkelingswerk doen in Guatemala. Maar maak je eigenlijk wel meer indruk op een toekomstige werkgever met een buitenlandse ervaring op je CV of niet?

Lees de antwoorden op deze en meer vragen via nrcnext.nl/mijnwerk

City life in Afrika

„De markt voor gestolen autospiegels houdt zichzelf in stand”, schrijft journaliste Femke van Zeijl op haar weblog. „Jongemannen brengen ze naar helers op de zwarte markt. [...] De auto-eigenaar wiens spiegels zijn ontvreemd weet deze plekken ook te vinden.”

Lees het blog van Femke van Zeijl vanuit Maputo in Mozambique via nrcnext.nl/citylife

Filmvragen

Vergeten hoe die film heette met Anthony Quinn, die in de Tweede Wereldoorlog een vrouw heeft met een ongewenst kind van een SS-officier? Vraag het NRC-redacteur Hans Beerekamp.

Lees de filmvragen en -antwoorden op nrc.nl/filmvragen

Bioscoopagenda

Is Utrecht te ver weg of is het Nederlands Filmfestival niet genoeg, kijk dan op de bioscoopagenda welke film in de buurt draait.

Bezoek nrcnext.nl/bioscoopagenda voor filmtijden en nrc.nl/film voor de laatste recensies