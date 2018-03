Onrust bij Fortis, nog geen akkoord bankenplan VS

De onrust rond bank en verzekeraar Fortis is vanochtend verder toegenomen. De financiële markten waren in mineur door het nieuws dat Washington Mutual, de grootste Amerikaanse spaar- en kredietbank, failliet is en doordat het reddingsplan voor de financiële sector van 700 miljard dollar nog niet is goedgekeurd door het Congres.

De koers van het Belgisch-Nederlandse Fortis stond rond het middaguur 10 procent lager, nadat Fortis gisteren al ruim 6 procent lager sloot door het gerucht dat het concern in acute geldnood verkeerde. Fortis stelde vanmorgen dat het onderdelen wil verkopen voor een bedrag van 5 tot 10 miljard euro. Er zouden potentiële belangstellenden zijn, maar vooralsnog zijn er geen grote verkopen aangekondigd.

Washington Mutual werd vannacht bankroet verklaard, omdat steeds meer klanten hun geld bij de instelling weghaalden. De overheid verkocht de bankactiviteiten gisteren direct door aan JPMorgan Chase voor 1,9 miljard dollar. JPMorgan kocht eerder zakenbank Bear Stearns.

In Amsterdam stond de AEX-index rond het middaguur op een verlies van 3 procent. Fortis was de grootste daler en stond op 5,88 euro. Het bedrijf werd gisteren slachtoffer van geruchten dat De Nederlandsche Bank (DNB) Rabobank had gevraagd om Fortis geld te verschaffen. Alle drie de partijen ontkenden dit bericht. Fortis stond gisteren even op verlies van 20 procent. Vanmorgen bleek in Brussel dat zes hedgefondsen hebben gespeculeerd op een koersdaling van banken, waaronder Fortis, door naked short te gaan, zij verkochten aandelen zonder ze daadwerkelijk te bezitten.

Vanmorgen meldde persbureau ANP dat het Belgische ministerie van Financiën contact heeft opgenomen met de centrale bank in Brussel over Fortis. Het ministerie van Financiën in Den Haag wilde alleen kwijt dat minister Bos nauw contact heeft met DNB over de ontwikkelingen op de markten.

