NRCBOEKEN.NL

Ammerlaan gaat ondanks pensioen door

Robert Ammerlaan blijft ook na zijn 65ste actief als uitgever voor De Bezige Bij. Dat heeft de Weekbladpers Groep, waartoe het Amsterdamse bedrijf behoort, woensdag bekendgemaakt. Ammerlaan zou in februari volgend jaar met pensioen gaan, maar hij liet al eerder weten daar eigenlijk niet veel voor te voelen. De Bezige Bij gaat wel op zoek naar een ‘managing director’ die de dagelijkse leiding van de uitgeverij op zich kan nemen.

Ammerlaan wordt algemeen beschouwd als de redder van De Bezige Bij. Voor zijn aantreden in 1999 was de roemruchte uitgeverij in verval geraakt. Mede dankzij de financiële armslag die WPG- baas Pieter de Jong hem gaf én de grote aandacht voor de waarde van de kolossale backlist van de Bij floreerde de uitgeverij. Onder leiding van Ammerlaan vervijfvoudigde de omzet van De Bezige Bij. Tientallen auteurs maakten de afgelopen jaren de overstap naar Ammerlaans uitgeverij, onder wie Jan Siebelink, Charlotte Mutsaers, Gerrit Komrij, Gerard Reve, Philip Roth en onlangs Cees Nooteboom. (AF)

Niet Bruni, maar BHL voor Houellebecq

Op 8 oktober verschijnt een brievenboek van Houellebecq met niemand minder dan de vermaarde filosoof Bernard Henri-Lévy. In het boek met de provocatieve titel Ennemis publics. Correspondance de Michel Houellebecq et de Bernard-Henri Lévy zullen de twee beroemdheden de degens kruisen over ‘literatuur, intimiteit, humor, hun ouders, de liefde en ook hun reputaties’.

In de Franse pers werd al de hele zomer gespeculeerd over een nieuw boek van Michel Houellebecq dat dit najaar zou verschijnen. De directrice van uitgeverij Flammarion Térésa Cremisi liet zich in juni, tijdens een voorstelling van het najaarsaanbod aan de Franse boekhandelaars, ontvallen dat er een mysterieuze publicatie binnen haar fonds op komst was. De voorbije weken pakten kranten- en weekbladen zelfs uit met onbevestigde berichten over een boek van Houellebecq met Carla Bruni. Op haar laatste cd prijkt een song op basis van een gedicht van Houellebecq. (DL)

AP eert typograaf met editie Japinboek

De Arbeiderspers publiceert een speciale editie van Zoals dat gaat met wonderen van Arthur Japin, het 267ste deel in de reeks Privé-domein (Besproken in Boeken, 19.09.08). De uitgave is een eerbetoon aan de deze zomer overleden typograaf Wim Mol. Japins dagboek is de laatste Privé-domein die Mol heeft vormgegeven. De speciale editie krijgt een oplage van 1.200 exemplaren en is gedrukt op dikker papier dat nog niet is opengesneden, zoals ook het geval was bij de eerste titels uit de reeks. (AF)

Daniel Kehlmann wil dat Buchpreis stopt

De succesvolle Oostenrijks- Duitse auteur Daniel Kehlmann heeft fel uitgehaald naar de Deutscher Buchpreis, een van de belangrijkste literaire prijzen in het Duitse taalgebied. Kehlmann stond in 2005 op de shortlist van die prijs met zijn doorbraakroman, Die Vermessung der Welt (Het meten van de wereld). De Deutscher Buchpreis werd in datzelfde jaar voor het eerst uitgereikt. Hij schrijft nu in de Frankfurter Allgemeine dat boeken die niet op de longlist staan, nauwelijks nog worden gerecenseerd. De auteurs worden, niet-officieel, gedwongen op de prijsuitreiking aanwezig te zijn en ‘ter bevrediging van de mediale nieuwsgierigheid voor de camera naast elkaar te gaan zitten als schlagerzangers in een castingshow’.

De Deutscher Buchpreis wordt op 13 oktober uitgereikt. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Julia Franck, die op de pagina hiernaast wordt geïnterviewd. (HC)

NIEUWSLEZENKredietcrisis

Economieredacteur en schrijver Maarten Schinkel koos voor nrcboeken.nl de beste boeken om de kredietcrisis te begrijpen, zoals Robert J. Schillers Irrational Exuberance (Princeton University Press, 2005). Irrational Exuberance is een griezelig accuraat werk over de hebzucht en goedgelovigheid die rond de eeuwwisseling leidde tot de internetzeepbel op de financiële markten. Wie wil kan er ook al de opmaat voor de huidige kredietcrisis in lezen.

Liar’s Poker (Hodder & Stoughton, laatste editie 2006) van Michael Lewis is een hilarische sleutelroman over de inmiddels door Citibank opgeslokte zakenbank Salomon Brothers. Interessant: de opkomst een kwart eeuw geleden van de handel in Amerikaanse hypotheken, die nu is ingestort, wordt er uitgebreid in beschreven. (MS)

TIJDSCHRIFTBüchmania

Sinds een groep literaire vrienden op 20 september 2002 het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania oprichtte, is dit het vijfde tijdschrift dat het uitbracht. Met als thema ‘Eilanden / Reizen’ zijn er, in een overigens keurig verzorgd uitgegeven blad, enthousiaste stukken opgenomen over de thema’s waar Büch zelf ook verzot op was: James Cook, Paaseiland, Goethe en Columbus, en alles uiteraard geserveerd met een brede leeslijst over het besproken thema.

In sommige gevallen komen de auteurs te geforceerd of te pathetisch over en haak je af. Dat op de Galápagoseilanden veel dieren leven en dat de mensen daar ontzettend veel respect voor hebben is hartverwarmend, maar je bent als lezer in de voorgaande drie pagina’s van het stuk nog niet zo meegezogen dat je je kan vinden in de lyrische conclusie dat het ‘eigenlijk overal zo zou moeten zijn. Dieren gewoon in hun waarde laten, niet op ze schieten, kortom vredig en een heerlijk paradijs om tot rust te komen’. Dan is Büchmania even een veredelde reisfolder.

Veel vaker gaat het gelukkig wel goed. Zoals bijvoorbeeld in een populair-wetenschappelijk stuk over Norfolk Island sinds de ontdekking van James Cook of een verhaal over Paaseilandse kort- en langoren. Een der auteurs: ‘‘Als bestrijding van de melancholie is het nareizen van ‘de boekenkast op reis’ van Boudewijn Büch een uiterst probaat middel, hoewel dit voor de meesten van ons helaas niet is weggelegd. Gelukkig benadert het ‘reizen door de boekenkast’ dit medicijn.’’ (SK)

WEEKSITEMeandermagazine

Een aantal (amateur)dichters dat werk publiceerde op het literatuurportaal meandermagazine.net leverde ook een audioversie van het eigen werk aan (http://audio.italics.net/meander). De Kouwenaars en Camperts van deze wereld zijn niet in de lijst te vinden, maar misschien wel de Kouwenaars of Camperts van de wereld van morgen.

Ook op de site van Meander veel interessant materiaal, zoals interviews met Gerrit Komrij, Nico Dijkshoorn en hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde Geert Buelens. (SK)

M.m.v. Hans Cottyn, Arjen Fortuin, Sebastiaan Kort, Dirk Leyman en Maartje Somers

Dagelijks verschijnen nieuwe berichten op nrcboeken.nl