Nieuw akkoord over doorstart van Alitalia

De redding van Alitalia lijkt toch weer nabij. Na intense bemiddeling hebben de vier grote vakbonden en het verbond van zestien industriëlen – verenigd in de Cai – hun handtekening gezet onder een contract voor een doorstart van Alitalia. De Cai zal 12.500 van de 20.000 werknemers van Alitalia en prijsvechter Air One in dienst nemen, 3.250 werknemers worden ontslagen en krijgen een uitkering. Wat met de ruim 4.000 tijdelijke werknemers gebeurt, maken de plannen niet duidelijk. 1.000 van hen zouden mogelijk door de Cai worden ingehuurd als er werk is.

Het akkoord werd getekend in de ambtswoning van premier Berlusconi, maar die was zelf niet aanwezig. Hij bevindt zich in de aanloop naar zijn 72ste verjaardag, maandag, in een kuuroord in Umbrië, waar hij zich onderwerpt aan stoombadkuren en massages.

Oppositieleider Walter Veltroni eiste gisteravond in het tv-programma Porta a Porta de credits op voor het doorbreken van de impasse. „Ik heb de partijen weer samengebracht”, aldus Veltroni.

Vandaag moeten nog vijf categorale bonden hun handtekening plaatsen. Die twijfelen nog immer, maar niemand verwacht dat zij het nu bereikte akkoord nog kunnen blokkeren. De deal laat de lonen van het grondpersoneel in tact. Piloten en stewardessen kunnen evenveel blijven verdienen als hun productiviteit omhooggaat.

De komende dagen moet duidelijk worden wie de internationale partner van het nieuwe Alitalia gaat worden. Air France-KLM en Lufthansa, de belangrijkste kandidaten, zijn in gesprek met de regering, de Cai en de vakbonden.