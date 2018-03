Net bevrijd van de coffeeshops en nu komt de opvang

Coffeeshop Miami is weg. En coffeeshop Ketama. En het drugspand tegenover de basisschool is gesloopt. Het gaat, kortom, weer wat beter met de beruchte Lipperkerkstraat in Enschede. „De buurt is aan het opkrabbelen”, zegt voorzitter Gerrit Ansink van de wijkraad Velve-Lindenhof. Des te spijtiger, aldus Ansink, dat er plannen bestaan om een leegstaand kerkje, de Oosterkerk, te verbouwen voor opvang van zestien voormalige drugsverslaafden. „We zijn de drugsverslaafden eindelijk kwijt en nu brengt de gemeente ze weer terug!” Dat de zestien hun verslaving hebben overwonnen, maakt weinig indruk. „Dat moet je maar afwachten.”

De gemeente Enschede wil in totaal 250 „wooneenheden” beschikbaar stellen voor „kwetsbare burgers” die zijn aangewezen op maatschappelijke opvang, zoals daklozen, voormalig verslaafden, mensen met psychiatrische aandoeningen of een lichte verstandelijke handicap. Deze burgers moeten onder begeleiding leren zelfstandig te wonen.

Een taskforce heeft de afgelopen maanden een groot aantal locaties onderzocht en aangewezen. PvdA-wethouder Ed Wallinga legt uit dat „tientallen mensen” op dit moment geen dak boven hun hoofd hebben en zijn aangewezen op vrienden of tijdelijke onderhuur. Daarnaast puilen de opvanglocaties uit met „maatschappelijk gehandicapten” die zijn uitbehandeld, maar niettemin soms wel twaalf jaar lang in deze opvang zitten. „We hebben vijftienhonderd mensen die niet adequaat zijn gehuisvest. We willen hun de kans bieden om, als ze hun leven weer op de rit hebben, een wooncarrière op te bouwen. Beschut, beschermd, begeleid.”

De plannen hebben buurtbewoners verrast. „Wat zijn dat voor mensen? Wat is hun leeftijd? Wie zegt mij dat ik ’s avonds veilig mijn hond kan uitlaten?” vraagt Wilma Brummerhaus. Over enkele weken zal in de buurt van haar woning een leegstaande seniorenflat in de wijk Mekkelholt worden bevolkt door een kleine dertig mensen met psychische problemen. Pal tegenover een verzorgingshuis. „Hoe kun je nu toch twee kwetsbare groepen tegenover elkaar zetten”, verzuchten Wilma en Paul Brummelhaus. „Als naast ons één zo’n persoon komt wonen, kun je aanbellen en er iets van zeggen. Maar bij zo’n grote groep doe je dat niet.”

De buurt voelt zich „overvallen” door een brief van de gemeente waarin de komst van de bewoners „plompverloren” is aangekondigd. Bewoner Jan van der Heide spreekt van „geklungel”. Hij toont de ‘handreiking voor de huisvesting van kwetsbare groepen’ van het ministerie van VROM vol tips aan gemeenten. Er staat: „Over het algemeen krijgt een voornemen voor een woonvoorziening in eerste instantie negatieve pers; kritiek van omwonenden bepaalt de toon. Om dit voor te zijn zoekt een gemeente zelf de publiciteit. Dan kunnen de achterliggende doelstellingen, zoals het beleid voor daklozen en verslaafden en het stadsbreed verminderen van overlast, beter voor het voetlicht worden gebracht.” De gemeente heeft de brochure blijkbaar niet gelezen, zegt Van der Heide. „Er is sociale onrust. Dit is een wijk waarvan de bewoners sinds de vuurwerkramp sneller dan gebruikelijk een gevoel van onveiligheid hebben. De gemeente heeft niets gedaan om die onrust weg te nemen.” Wethouder Ed Wallinga: „We opereren zorgvuldig door omwonenden te informeren. In dit geval hebben we ons verkeken op het verzet van een buurt die al vanaf het eerste begin zegt no way.”

Het is de laatste jaren moeilijker geworden ‘kwetsbare groepen’ te huisvesten, zo is de indruk van Karin Jobse, regiomanager van Regionale Instelling voor Beschermende Woonvormen in Twente. Oorzaken zijn „de media die incidenten uitvergroten en de angst aanwakkeren”; de toegenomen inspraakmogelijkheden van omwonenden; de erkenning van beleidsmakers dat kleinschalige woonvormen geschikt zijn voor kwetsbare groepen; en de spreidingsgedachte. De oplossing lijkt eenvoudig. „We moeten communiceren.” En uitleggen dat wonen onder begeleiding in alle opzichten voordeliger is. „De kwetsbare burgers wonen nu vaak zonder begeleiding en dat vergroot de kans dat ze terugvallen in hun verslaving”, zegt circuitmanager Ans Spexgoor van Tactus Verslavingszorg Enschede. Begeleiding verkleint de kans op overlast, zegt ze. En omwonenden kunnen begeleiders aanspreken op eventuele overlast.

Over tien dagen houdt Enschede een stadsdebat over de kwestie. Eén van de stellingen luidt: „Er moet één woonwijk komen voor kwetsbare groepen, integratie is een achterhaalde gedachte.” De wijkraad van Velve-Lindenhof is het daar mee eens. Voorzitter Gerrit Ansink: „Zet alles bij elkaar, de kwetsbare mensen samen met behandelaars en toezichthouders.” Ansink weet een locatie, dichtbij het centrum van de stad. Heel wat beter dan zestien voormalige verslaafden in het Oosterkerkje, dichtbij een café, opvang voor de jeugdzorg, kinderdagverblijf en een opvanghuis voor voormalige prostituees. „Als dit plan doorgaat, ben ik geen voorzitter van de wijkraad meer. Dan hou ik ermee op.” Wethouder Ed Wallinga: „In veruit de meeste gevallen zakt het verzet na een paar jaar weg.” Mocht er toch overlast zijn, dan is Wallinga de beroerdste niet. „Als het niet lukt, stoppen we ermee.”

