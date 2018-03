Neerkijken op de bizarre omvang van São Paulo

Brazilië kent mooiere plekken dan São Paulo. Rio wint het al dik, met z’n Suikerbrood, z’n Christusbeeld, en z’n promiscue stranden. En die schoonheid valt weer in het niet bij die van het Floresta Amazonica. Woudreuzen vol krijsende zijdeapen en zoemende kolibries. Handgrote vlinders en orchideeën zo groot als een milkshakebeker. Langgerekte watervallen, omgeven door eeuwige nevelen.

Mooi. Maar is het fascinerender dan de huizenzee van São Paulo?

De feiten zijn indrukwekkend genoeg. São Paulo is de grootste conglomeratie ter wereld. Achttien miljoen mensen in een schotelvormige vlakte tussen halfhoge bergen. Zes miljoen Italianen. Een half miljoen Duitsers, een kwart miljoen Japanners.

São Paulo is twintig keer Rotterdam, vijftien keer Amsterdam. Zes miljoen auto’s. Tweehonderddertig moorden, alleen al tijdens het laatste carnaval. São Paulo vult met gemak een pagina in het Guinness Book of Records, zij het lang niet altijd met wapenfeiten waar ook het Agência de Turismo mee schermt.

Taxichauffeur Mario vindt het prachtig om mee te gaan vliegen boven zijn stad, want hij is al meermalen de aarde rondgereden in zijn Toyota, maar in een vliegtuig heeft hij nog nooit gezeten. Hij rijdt ons naar Aeroporto Campo del Marte.

Niet het grote, internationale vliegveld, maar een verzameling haveloze hangars langs een kort startbaantje, midden in de stad.

In het restaurant krijgen we een kop koffie. De man van de Aeroclube begrijpt niet precies wat we willen. Waarom niet naar de bergen? Of de kust? Dat is toch veel mooier dan die stad? De meeste mensen willen de stad juist zo snel mogelijk ontvluchten, zegt hij met een lachje. Maar we blijven bij ons plan.

Hij neemt ons mee naar het platform, waar een paar oude Cessna’s staan. Een groot deel van de stad is verboden gebied, vertelt hij, maar op de kaart laat hij een aantal corridors zien die we kunnen gebruiken voor ons doel: een langgerekte, lage driehoeksvlucht.

Hij legt me een paar eigenaardigheden van het vliegtuig uit, en we kunnen gaan. Een korte aanloop en het toestel verheft zich boven de huizen. De man naast me geeft met vage handbewegingen aan hoe ik moet vliegen; hij houdt intussen contact met de verkeersleiders, wier opgewonden stemmen onophoudelijk uit de luidspreker in het plafond van het vliegtuig kwetteren.

Dan begint een vlucht over de huizenzee. Veel variatie biedt de aanblik niet. Tienduizend grijze flatgebouwen, lukraak oprijzend te midden van myriaden oranje daken en dakjes. Hier en daar een shopping mall, een stadion, een vuilgroen park. Wie niet wist dat het een stad was zou denken aan een gesteente, door een vreemd soort winderosie in deze vorm gebracht.

Constant worden we omringd door vier à vijf helikopters die observeren, inspecteren, controleren. São Paulo heeft de meeste helikopters van alle wereldsteden. De megarijken, de voetbalbobo’s, de politieagenten en de televisieploegen hebben de auto hier al lang opgegeven als vervoermiddel.

Langzaam en laag overvliegen we de metropool. Het wordt stiller aan boord. Zelfs de man van de Aeroclube lijkt onder de indruk van de bizarre omvang van de stad, die hij toch al zo vaak gezien moet hebben.

Dan gaat het terug naar die ene open rechthoek. De landing is niet makkelijk, want van tussen de flats waaien rare valwinden over de baan. We hobbelen terug naar het platform. Met een paar laatste, krachteloze slagen stopt de propeller.

Een kwartier later perst Mario zich met zijn taxi alweer in de eeuwige zesbaansfile van de Marginal, de weg langs de Tietê, natuurlijk ook weer de meest vervuilde rivier van de wereld.

Het duurt even voor hij zijn ervaring onder woorden kan brengen. Zegt dan: „A cidade é limpa e tranqüila, vista do ar.” De stad is schoon en vredig, zo vanuit de lucht.